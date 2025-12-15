Tata Werneck responde crítica após ser chamada de “socialista de iPhone” nas redes

Publicada em 15/12/2025 às 15h23
A apresentadora e humorista Tata Werneck reagiu a um comentário feito por uma internauta em suas redes sociais neste domingo (14), após ter sido citada em uma publicação que a mostrava comprando produtos da Apple em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Nos comentários, uma usuária ironizou a situação ao chamá-la de “socialista de iPhone 17 Pro Max”. A resposta de Tata veio em tom direto: a artista afirmou que os aparelhos adquiridos não eram para uso pessoal, mas destinados à equipe que trabalha com ela.
Após a explicação, a própria internauta que havia feito a crítica mudou o tom e elogiou a atitude da apresentadora, afirmando que Tata havia “ganhado pontos” com a resposta.
A interação acabou repercutindo entre outros seguidores, que passaram a comentar de forma bem-humorada. Alguns brincaram pedindo emprego, enquanto outros relataram experiências pessoais com a compra de celulares, destacando o custo elevado dos aparelhos.
