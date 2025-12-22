Vereadores de Porto Velho disputam vagas a deputado estadual, Marcos Rocha permanece no mandato ou renuncia? Orçamento de 2026 não foi votado

Publicada em 22/12/2025 às 14h00
Deputados – Matéria do RONDONIA DINÂMICA traz importante posição do quadro político atual e sobre o futuro, pois teremos eleições em outubro do próximo ano, quando serão disputados os cargos de presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas. O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Velho, Edwilson Negreiros (PSDB) disse que entre cinco a sete vereadores estarão concorrendo a deputado estadual em 2026 e com chances reais de sucesso. O Parlamento Estadual tem 24 cadeiras e, somente dois, delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) adiantaram que concorrerão a senador e a deputado federal, respectivamente, os demais buscarão a reeleição. Em 2024 a renovação foi elevada, acima de 60%. Para 2026 o quadro deverá ser disputado, porque no interior, também temos vereadores e lideranças regionais em condições de concorrer a deputado estadual com chances de sucesso.
Deputados II – Nas eleições de 2024, quando foram reeleitos e eleitos prefeitos e vereadores, a renovação na câmara de Porto Velho foi significativa. O número de cadeiras que era de 21 vereadores foi ampliado para 23, duas a mais e, mesmo assim a renovação foi significativa. Segundo o presidente Edwilson Negreiros, dos 23 vereadores reeleitos e eleitos em 2024, 16 estão no primeiro mandato. Como somente dois dos atuais deputados estaduais disputarão outros cargos nas Eleições 2026, a expectativa é de disputa acirrada pelas cadeiras no próximo ano. Vários deputados que, após as eleições desapareceram certamente estarão novamente nas suas bases em busca do voto. Quem deixou rastros no caminho durante os anos de mandato, não deverá ter muitas dificuldades para se reeleger, mas boa parte ficará de fora. Se em 2022 a renovação beirou os 70%, em 2026 não será muito diferente. Quem viver verá...
Orçamento - Assembleia Legislativa (Ale), iniciou o recesso parlamentar e o orçamento do Estado para o próximo ano não foi votado. O relator, deputado Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) não concluiu os trabalhos. O orçamento para o próximo ano está estimado em R$ 18,6 bilhões com crescimento de 8,45% em relação ao deste ano. Para o orçamento de 2026 entrar em vigor em janeiro será necessário, que seja convocada sessão extraordinária. Mas a previsão é de ser analisado e votado em plenário somente em 2026. Enquanto o Orçamento 2026 não for aprovado, o Estado terá que ser administrado com acréscimo a 1/12 avos ao deste ano, para que os trabalhos tenham solução de continuidade.
Candidato? – No final da última semana os comentários políticos se concentraram em um assunto, que há tempos predomina nos bastidores de política. O governador Marcos Rocha (UB), que está no segundo mandato consecutivo será candidato a senador em 2026? Para candidatar-se terá que renunciar seis meses antes das Eleições 2026, ou seja, até dia 3 de abril, porque as eleições em primeiro turno ocorrerão no dia 4 de outubro do próximo ano. Sérgio Gonçalves (UB), o vice, assumirá, e já adiantou, que será candidato à reeleição. Rocha é Sérgio tiveram um atrito, quando de uma viagem internacional do governador para o Iraque. Devido a guerra Rocha teve que ficar fora do país mais dias que o permitido pela Constituição, mas, os deputados, se reuniram extraordinariamente e aumentaram o prazo. Devido a isso Sérgio não assumiu o comando do Estado como se previa constitucionalmente. Posteriormente a Justiça anulou a ação dos deputados, mas Rocha já estava de volta.
Candidato? II – Não há dúvida que a situação criou um clima nada amistoso entre governador e vice. Sérgio andou se manifestando publicamente sobre seu descontentamento e acabou sendo demitido do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), que ocupava, pois, o vice só atua caso o titular se licencie, renuncie ou por óbito, que não foi nenhum dos casos. Rocha nunca escondeu que pretende disputar uma das duas vagas ao Senado. Sua mulher, Luana é secretária de Ação Social (Seas), realiza um bom trabalho e é nome com muitas chances de se eleger à Câmara Federal. O irmão de Rocha, Sandro, que dirige o Detran-RO pretende concorrer a Assembleia Legislativa. Se permanecer governador, ou seja, cumprir o mandato para o qual foi eleito de 4 anos, Luana e Sandro estão fora das eleições do próximo ano, devido ao grau de parentesco. Se renunciar Sérgio assumirá e iniciará a campanha de reeleição, logicamente descartando o grupo de Rocha.
Respigo
Ainda sobre a possibilidade de o governador Rocha disputar ou não as eleições a senador em 2026. Esta semana ele teria comunicado aos assessores mais próximos, que cumprirá o mandato até o final, ou seja, que todos seguirão no os cargos até o final de 2026 +++ Rocha está plagiando o senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, que dança conforme a música. As apostas estão abertas, Rocha fica ou renúncia? +++ E o Corinthians conseguiu vencer o Vasco (1x2) no Maracanã e faturou o título de tetracampeão da Copa do Brasil. Parabéns aos amigos, que são muitos, e são corintianos +++ Este ano, nós palmeirenses não tivemos o gostinho de levantar nenhum troféu, a não ser de vice, que foram inúmeros. “Roubamos” o título do Flamengo, o de quase sempre ficar no “cheirinho”... +++ A deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP em Rondônia defendeu da Tribuna da Câmara Federal a votação da PEC 101/2019, que assegura plano de saúde para servidores da extinta Sucam, que manuseavam DDT e outros inseticidas que deixaram sequelas. “Quero chamar a atenção para esses profissionais que muitas vezes ficaram invisíveis, mas que trabalharam muito para salvar vidas”, argumentou Sílvia Cristina +++ A PEC é do ex-deputado federal Mauro Nazif, e está tramitando desde 2019. Ela prevê um plano de saúde vitalício pago pela União para os ‘sucanzeiros’ admitidos até 31 de dezembro de 1998 e que tiveram contato com inseticida no combate a essas endemias.
