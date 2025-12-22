Turismo rondoniense avança em 2025 com expansão do ecoturismo e presença internacional

Publicada em 22/12/2025 às 10h40
O ano de 2025 foi marcado pelo crescimento no turismo com iniciativas e eventos promovidos pelo governo de Rondônia, com um foco no fortalecimento do turismo sustentável, valorização da cultura local e desenvolvimento econômico do estado, se destacando como um dos destinos mais promissores da Região Norte.
Ao longo do ano, a Superintendência Estadual de Turismo (Setur) realizou um trabalho estratégico consolidando o ecoturismo e turismo de aventura, ampliando a presença do estado no cenário turístico brasileiro e internacional. A promoção de eventos globais, o apoio a competições esportivas e o fortalecimento da identidade cultural contribuíram para esse avanço.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o crescimento no setor evidenciam o planejamento e investimentos da gestão para o desenvolvimento na região. “A promoção das riquezas naturais fortalece a economia local e gera oportunidades para a população. Em 2025, pudemos visualizar grandes resultados no fomento ao turismo local. O objetivo é que o estado seja cada vez mais reconhecido como um destino de excelência no turismo de aventura, pesca esportiva e ecoturismo, por exemplo”, salientou.
PESCA ESPORTIVA
Em 2025, Rondônia se destacou no mercado nacional e internacional de pesca esportiva ao participar da Pesca & Companhia Trade Show. Durante o evento, foram apresentados novos roteiros turísticos, planos para capacitação de guias especializados, e investimentos em infraestrutura para garantir a preservação das riquezas naturais e a continuidade da prática de pesca sustentável, alinhada com a política de pesque-e-solte.
ECOTURISMO
A participação de Rondônia na 35ª edição da Better Tourism Lisbon (BTL), em Lisboa, destacou o estado em um dos maiores eventos do setor turístico mundial. A feira serviu como plataforma estratégica para ampliar a presença de Rondônia no mercado internacional, apresentando ao público europeu a diversidade cultural, belezas naturais e o potencial do ecoturismo, com ênfase na pesca esportiva — um dos produtos mais atrativos da região. Ao longo do evento, foram realizadas mais de 200 reuniões com operadoras de viagens e agentes internacionais, ampliando parcerias e abrindo portas para novos investimentos. A missão reforçou o posicionamento de Rondônia como um destino em ascensão no Brasil, promovendo seus produtos turísticos e fortalecendo sua competitividade no mercado global.
TURISMO DE AVENTURA
Rondônia também participou do Meeting Brasil Europa, que aconteceu em março. O evento internacional reuniu operadoras de turismo e agentes de viagens europeus, consolidando o estado na vitrine mundial do turismo, com foco especial no ecoturismo, turismo de pesca esportiva e de aventura. Apresentando as Rotas Amazônicas Integradas, Rondônia se posicionou como um destino de ecoturismo e turismo de aventura, enfatizando suas paisagens deslumbrantes e a diversidade cultural das comunidades indígenas. O evento, realizado em Madri, Porto e Lisboa, foi um marco para o estado, ampliando sua visibilidade e atraindo turistas e investidores internacionais.
CAMPEONATO ESTADUAL DE MOTOCROSS
O Campeonato Estadual de Motocross foi outro evento esportivo que movimentou o estado neste ano, promovido pela Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero), com apoio do governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Turismo. O campeonato contou com 21 etapas realizadas nas cidades de Chupinguaia, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cacoal, Nova Brasilândia d’Oeste, Presidente Médici, Alta Floresta d’Oeste, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Pimenta Bueno, Theobroma, Rolim de Moura, Ouro Preto do Oeste, Buritis, Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Jaru, Porto Velho e Vilhena, encerrando com grande sucesso em São Miguel do Guaporé. O campeonato promoveu o motociclismo e impulsionou a economia local, com destaque para a geração de empregos nas áreas de turismo, hospedagem e comércio.
TURISMO SUSTENTÁVEL
Neste ano, Rondônia deu mais um passo importante na promoção do turismo sustentável, com a implementação do Programa de Visitação em Terras Indígenas. A medida visa integrar as comunidades indígenas ao setor turístico, promovendo um turismo imersivo, que respeita as tradições e modos de vida das etnias locais. O programa não só fortaleceu a identidade cultural do estado, mas também gerou novas oportunidades econômicas para as comunidades, enquanto preservou sua cultura e recursos naturais.
ELAS PESCANDO
O incentivo à participação feminina em campeonatos de pesca esportiva também foi destaque em 2025. O projeto Elas Pescando contou com várias etapas realizadas ao longo do ano, promovendo a inclusão das mulheres nesse esporte tradicional. Com foco na educação ambiental, empreendedorismo e promoção do turismo local. O evento contribuiu para a visibilidade e o fortalecimento da participação feminina no ecoturismo e na pesca esportiva, consolidando Rondônia como um dos destinos mais atrativos nesse segmento.
O objetivo da pesca esportiva é fomentar o turismo, a economia local e a educação ambiental. Além da programação e das premiações aos vencedores durante a etapa do projeto, os visitantes puderam apreciar as belezas naturais do local, além da gastronomia típica da região.
EXPOTURISMO
Este ano também marcou a 2ª edição da ExpoTurismo, realizada de 22 a 24 de outubro, em Porto Velho, reunindo empreendedores do setor e oferecendo uma vitrine para os atrativos turísticos de Rondônia. Com entrada gratuita, a ExpoTurismo permitiu que o público local e visitantes conhecessem as belezas naturais, culturais e gastronômicas do estado, reforçando o posicionamento de Rondônia como um destino competitivo e acolhedor na região da Amazônia Legal.
CRESCIMENTO DO TURISMO INTERNACIONAL
Com um aumento de 18,7% no número de turistas internacionais em 2024, Rondônia manteve uma trajetória de crescimento em 2025. O investimento em promoção turística, aliada à diversificação da oferta de produtos turísticos, continuou atraindo turistas não só do Brasil, mas de diversas partes do mundo. O superintendente de Turismo, Gilvan Pereira, destacou a importância dessa atuação integrada, posicionando Rondônia como um destino atrativo e competitivo, com suas riquezas naturais e culturais sendo os principais diferenciais.
O ano de 2025 foi um marco para o turismo de Rondônia, com o estado se consolidando como um dos principais destinos de ecoturismo e turismo de aventura do Brasil, trabalho estratégico para posicionar o estado no cenário de turismo nacional e internacional, com uma atuação integrada que envolveu a promoção de eventos internacionais, o apoio a competições esportivas e o fortalecimento da identidade cultural local.
