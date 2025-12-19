Sorteio de Natal do Nota Legal Rondoniense distribui R$ 500 mil em prêmios em Porto Velho

Publicada em 19/12/2025 às 16h42
O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), realiza na segunda-feira, 22 de dezembro, o Sorteio Especial de Natal do programa Nota Legal Rondoniense, que irá distribuir R$ 500 mil em prêmios a contribuintes cadastrados no programa. O evento acontece a partir das 17h, no Parque da Cidade, em Porto Velho.
Ao todo, 50 rondonienses serão premiados, com valores individuais de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil, proporcionando a oportunidade de encerrar o ano com benefícios financeiros e incentivar a cidadania fiscal. Além do sorteio especial, haverá ainda sorteio de brindes do Programa Nota Legal e prêmios em parceria com a Receita Federal.
Para participar do sorteio, é necessário baixar o SefinApp, solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento das compras e validar a participação no aplicativo. Cada compra a partir de R$ 50, com CPF na nota, gera bilhetes eletrônicos — quanto mais notas cadastradas, maiores as chances de ganhar. O mês de dezembro conta ainda com as “raspadinhas turbinadas”, que oferecem prêmios instantâneos entre R$ 50 e R$ 500, ampliando as chances de premiação para os participantes do programa.
Premiações em 2025
Ao longo de 2025, o programa Nota Legal Rondoniense já realizou três sorteios trimestrais, distribuindo R$ 200 mil para 16 contribuintes, reforçando o compromisso do Governo de Rondônia com a educação fiscal e o retorno efetivo dos tributos à sociedade.
Programação do sorteio
17h – Abertura Oficial
17h15 – Apresentação Cultural – Associação Pestalozzi de Porto Velho
17h30 – Sorteio dos prêmios de R$5 mil reais
17h50 – Participação da Associação de Pais e Amigos do Autista do Estado de Rondônia - AMA
18h – Sorteio dos prêmios de R$10 e 15 mil reais
18h20– Apresentação Cultural da Associação Cristã de Apoio Integral – CADI
18h40 – Sorteio dos prêmios de R$20 mil reais
19h – Encerramento
Data: 22.12 (segunda-feira)
Horário: A partir das 17h
Local: Parque da Cidade - Porto Velho/RO
