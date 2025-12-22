SINDSEF-RO Diploma novos membros do Sistema Diretivo para a Gestão 2026/2028

Publicada em 22/12/2025 às 08h33
Em uma noite marcada pelo compromisso com a categoria e o fortalecimento do movimento sindical, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF-RO) realizou, no último dia 18 de dezembro, a Cerimônia de Diplomação dos Membros do Sistema Diretivo eleitos para o triênio 2026/2028. O evento ocorreu às 19 horas, no Salão de Eventos do Golden Plaza Hotel, na capital rondoniense, reunindo lideranças sindicais, autoridades e servidores para celebrar a transição democrática da entidade.
O Presidente da Comissão Eleitoral, Rodrigo Figueiredo, juntamente com os membros Wildevan Lima, Francisca Euzébio e Persival Oliveira, oficializaram a diplomação dos novos representantes que estarão à frente das decisões e da defesa dos direitos dos servidores federais de Rondônia nos próximos três anos. Durante o ato, o Presidente do Sindsef/RO, Almir José, destacou a importância da união da categoria em um cenário de constantes desafios para o serviço público.
A solenidade contou com uma mesa de autoridades composta por figuras de destaque no cenário jurídico, político e sindical. Estiveram presentes: Almir José (Presidente do Sindsef); a deputada federal Sílvia Cristina (Rondônia); Raul Fonseca (Advogado do Escritório Fonseca e Assis); Edson Wilson Tavares (Secretário de Saúde do Seeb e Representante da FENAE); Léo Simão (Diretora do Sintero); Maria Marilei (Representante das Coordenações Regionais); Maria José (Representante da Diretoria Executiva); Francinéia Benigno (Representante do Conselho Fiscal) e Altemir Roque (Representante do Conselho de Ética).
“A diplomação destes membros é um passo fundamental para garantir que a nossa voz continue ecoando com força junto aos órgãos federais. A participação de cada eleito fortalece a nossa representatividade e renova nossas energias para as lutas que virão”, afirmou o presidente.
O novo Sistema Diretivo assume a partir de 1º de Janeiro, com a missão de dar continuidade aos projetos de assistência jurídica, melhorias salariais e manutenção de benefícios conquistados. Além disso, a gestão 2026/2028 sinalizou que pretende ampliar o diálogo com a base no interior do estado e modernizar os canais de comunicação com o filiado.
O encerramento da cerimônia foi celebrado com entusiasmo pelos presentes, simbolizando não apenas o fim de um processo eleitoral, mas o início de um novo ciclo de trabalho dedicado aos milhares de servidores que compõem o quadro do SINDSEF em Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!