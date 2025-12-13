Sílvia Cristina participa da comemoração de quatro anos de funcionamento do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer

Publicada em 13/12/2025 às 08h30
Uma grande celebração na manhã desta sexta-feira (12), marcou os quatro anos de funcionamento do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Ji-Paraná. Já foram mais de 204 mil pessoas atendidas nesse período, salvando vidas e cuidando das pessoas.
“São quatro anos de funcionamento de um sonho que idealizamos, se tornou realidade e tem cuidado das pessoas, salvando vidas e reescrevendo muitas histórias. É um momento de celebração e também de agradecer a Deus, aos profissionais e aos parceiros que tornaram esse sonho possível”, disse a deputada federal Sílvia Cristina, idealizadora do projeto.
O presidente da fundação Pio XII, Henrique Prata, mesmo com sua agenda intensa de trabalho, fez questão de vir a Ji-Paraná prestigiar a solenidade em celebração aos quatro anos do Centro. “Sempre faço questão de estar presente em Rondônia, nesses eventos comemorativos. É o povo mais solidário do Brasil, aqui temos um trabalho sólido em parceria com a deputada Sílvia Cristina, que tem permitido oferecer serviço de qualidade à população. Digo e repito sempre: quisera eu que por esse Brasil afora, existissem outros deputados comprometidos com o tratamento do câncer, como a Sílvia”, declarou Prata.
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, outros 12 prefeitos, vice-prefeitos e mais de uma centena de vereadores, entre outras lideranças, marcaram presença na solenidade.
A deputada Sílvia Cristina já destinou mais de R$ 55 milhões em emendas, recurso que garantiu a construção, compra de equipamentos e garante também a manutenção e o funcionamento da unidade. O Centro conta com aparelho de ressonância magnética de última geração, tomografia de alta precisão e uma estrutura completa para cuidar das pessoas.
Serviços
O Centro oferece prevenção em especialidades como câncer de pele, com consulta dermatológica, crioterapia, pequenas cirurgias e biópsia.
Também está disponível o exame de mamografia, ultrassom de mama, biópsia guiada por ultrassom, biópsia guiada por mamografia, pequenas cirurgias de mama (exérese) e consulta com mastologista.
Há também a oferta de exames de colo do útero, com o Papanicolau (preventivo), colposcopia, biópsia e CAF. Para prevenir o câncer de pulmão, realiza campanha de triagem e detecção precoce de câncer de pulmão em tabagistas.
Na prevenção ao câncer de boca, há a avaliação clínica e biópsia. Outra ferramenta importante é a Carreta do Amor, onde a deputada investiu R$ 3,2 milhões para levar os serviços de prevenção e diagnóstico aos municípios.
Homenagem
Na solenidade, também foi oficializado que o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer passa a ser chamado de Centro Marleth Mackert Toneto Souza Silva, em razão do seu legado de solidariedade e amor. Marleth Mackert lutou 18 anos contra o câncer, sem perder seu alto astral e a fé em Jesus e Nossa Senhora Aparecida.
Transformou essa luta contra o câncer em solidariedade e amor, liderando iniciativas voluntárias em prol do Hospital do Amor, para que mais pessoas pudessem ser atendidas e ter a chance de cura.
Com o esposo Itamar, conduziu o Leilão Direito de Viver em Rondônia e era a Madrinha dos Cofrinhos na cidade de Jaru, sempre buscando que mais pessoas tivessem o acesso ao tratamento digno.
