Semtel encerra a temporada 2025 do projeto Turista Aprendiz

Publicada em 19/12/2025 às 16h05
Iniciado no segundo semestre deste ano, o projeto “Turista Aprendiz”, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) , já beneficiou mais de 300 alunos da rede pública de ensino municipal. A última edição da temporada 2025, ocorreu nesta semana com a participação de cerca de 40 alunos da Escola Municipal Alegria Extensão 2, em lugares que retratam a história do município.
A programação contou com a visita às Três Caixas D´Água, na sequência, ao Centro Cultural e de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (CCDH). O tour foi encerrado no Espaço Cultural Ivan Marrocos, onde os alunos conheceram de perto, artes e artigos artesanais da cultura da região. Em cada lugar visitado, uma nova descoberta para os alunos. Os olhares curiosos voltados para as obras de artes e os ouvidos atentos à explicação da guia de turismo expressavam a alegria dos estudantes, em poder vivenciar a história bem de perto.
Para o aluno Arthur Quirino de Freitas, a experiência ficará marcada na memória. “Achei o projeto muito bom e espero que isso agregue também com o futuro dos meus colegas. O que mais atraiu minha atenção foram as pinturas e os colares artesanais. Pretendo levar esse conhecimento para dentro da sala de aula. O que recebi de aprendizado é que a nossa cultura é muito boa, espero retornar aqui para relembrar esse dia”, declarou.
A professora que acompanhou a turma do 5° ano, Sandra Saldanha de Oliveira, afirmou que o projeto é de suma importância para os alunos, uma vez que os alunos irão levar para dentro da sala de aula, o que vivenciaram nos pontos visitados. “É uma forma diferente de levar conhecimento. Pois, os alunos até então não conheciam esse universo fora das paredes da sala. Agora, já na classe, vamos compartilhar conhecimentos e incentivá-los a fazerem uma produção de texto, descrevendo cada ambiente que visitamos”, enfatizou a professora.
O PROJETO
De acordo com a guia de Turismo da Semtel, Márcia Borges da Silva, o projeto tem proporcionado aos alunos um momento de aprendizagem sobre a história e atrativos culturais, tanto da cidade de Porto Velho, quanto do estado, promovendo assim o senso de pertencimento, responsabilidade e valorização do patrimônio do município.
“Estamos fechando a temporada 2025, com a celebração de 14 escolas contempladas, somando mais de 300 alunos assistidos pelo projeto. Para o próximo ano, o intuito é ampliar ainda mais nossas ações que têm impactado os alunos das escolas do município. A equipe de Turismo da Semtel vai até a escola, mediante agendamento junto à secretaria, e leva os alunos para ver na prática a história que aprenderam em sala de aula, na teoria. E isso é muito gratificante, pois estamos contribuindo com a formação de futuros cidadãos conscientes de sua história e futuros multiplicadores de tudo que aprenderam, levando para casa, compartilhando com os pais e outros amigos”, detalhou a guia.
O secretário-executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, descreveu o processo de criação do projeto em prol do turismo pedagógico. “O projeto é baseado e inspirado na obra ‘O Turista Aprendiz’, de Mário de Andrade, escritor modernista da Academia Brasileira de Letras, que fez uma expedição aqui na cidade de Porto Velho, em julho de 1927. Em sua passagem, visitou e registrou importantes lugares e, posteriormente, escreveu o livro. Por isso, criamos esse projeto que tem gerado resultados positivos, com a participação expressiva da comunidade escolar. E para o próximo ano, nosso propósito é ainda maior, contemplando mais alunos e trazendo eles para dentro do contexto da nossa história”, pontuou Palitot.
