Semtel divulga balanço de ações do primeiro ano de gestão
Por Augusto Soares
Publicada em 22/12/2025 às 11h47
Em apenas um ano, Porto Velho deu um grande salto em visibilidade com objetivo de se consolidar como importante destino turístico na Amazônia. Com ações estratégicas e senso de pertencimento, a gestão do prefeito Léo Moraes avança na valorização das origens da cidade pelo resgate da história e da cultura, fortalecimento das rotas e circuitos turísticos, além do turismo de pesca e promoção de eventos festivos de qualidade, entre outras ações.

E por falar em resgate da memória histórica, o ponto culminante foi a revitalização da Locomotiva nº 18 (Barão do Rio Branco) da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). Após 26 anos sem funcionar, a máquina voltou e circular pelos trilhos do complexo ferroviário.

O feito há muito tempo aguardado, arrancou aplausos e deixou muita gente emocionada durante as comemorações dos 113 anos da ferrovia. Após a entrega funcional, a Locomotiva 18 passou a cumprir exibições públicas programadas durante eventos especiais.

Antes, porém, para marcar os 100 primeiros dias de gestão, a Prefeitura deu vida a outro patrimônio histórico e também ícone da EFMM: a reativação da Litorina. O equipamento agora cumpre roteiros de passeios regulares aos finais de semana e em edições especiais como parte da programação cultural no complexo da ferrovia, tornando-se uma experiência imersiva para os moradores e visitantes do local.

“Neste primeiro ano de gestão, avançamos no turismo valorizando nossa história, fortalecendo a cultura local e despertando em cada cidadão o orgulho de pertencer a Porto Velho. Estamos transformando tudo aquilo que representa a nossa identidade em desenvolvimento e oportunidades”, afirmou o secretário Paulo Moraes Júnior, titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

UMA NOITE NO MUSEU

E como forma de valorizar ainda mais o patrimônio histórico e cultural, mantendo vivo o legado dos povos que ali trabalharam e deram origem à cidade, a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), por meio do Departamento de Fomento ao Turismo (Defotur), criou o evento intitulado Uma Noite no Museu, que já está na sua 4ª edição.

Realizado no museu da Madeira-Mamoré, o programa tem como objetivo aproximar a população do patrimônio ferroviário com curadoria educativa inovadora do Plenário/Observatório do IFRO e mediação cênica onde professores deram vida aos personagens históricos que trabalharam no local. Todas as edições tiveram ingressos esgotados.

TACACÁ, PESCA E ARTESANATO

A Prefeitura também realizou quatro edições do Tacacá Musical e Exposição de Carros Antigos, com foco na gastronomia, cultura regional e música para fomentar o turismo de proximidade e fortalecer o sentimento de pertencimento.

Em parceria com a Sopescar, a Prefeitura, por meio da Semtel, realizou o PVH Pesca Show na Vila Nova de Teotônio. O evento que teve 400 inscritos na categoria embarcada e mais de 50 competidores na modalidade caiaque dinamizou a economia local e consolidou Porto Velho no calendário da pesca esportiva.

Com mais de 50 empreendedores artesãos, foi realizada a 1ª Feira Municipal de Artesanato (Arte na Beira), no calçadão em frente ao Mercado Cultural, que foi transformado em vitrine da economia criativa. O evento também contou com exposição de artesanatos indígenas, o 1º Concurso Municipal de Biojóia e show de música regional.

RESEX CUNIÃ

Também com foco no fortalecimento das atividades turísticas e fomento da economia local, a Prefeitura realizou diversas atividades na Resex Lago do Cuniã, no baixo Madeira, com o intuito de posicioná-la como referência do turismo de base comunitária (TBC) em parceria com o Sebrae e apoio do ICMBio.

Por meio do Defotur, foi promovido um ciclo de capacitações voltado ao atendimento, qualidade, gestão e marketing com foco em sustentabilidade, protagonismo comunitário e respeito à capacidade de carga, levando em conta que a localidade é referência em abate e comercialização de carne de jacaré.

OUTRAS ENTREGAS

A Semtel, por meio do Defotur, apoiou a realização do tradicional Arraial da Capela de Santo Antônio, reforçando o compromisso da Prefeitura com o fomento às festas culturais e ao calendário junino da cidade; lançamento da nova identidade do turismo que conecta memória histórica e visão de futuro; Bike Tour, Pedalando por Lugares Históricos como parte de uma programação diversificada e alusiva aos 111 da cidade, entre outros eventos.

Foi estruturado o ordenamento operacional e a qualificação dos passeios turísticos de barco no Rio Madeira. O projeto (que ainda será implementado) reúne o retorno do embarque ao pátio do Complexo da EFMM e a trilha de capacitação “Navegando pelas Origens” em parceria com Sebrae e Unir.

Realizada ainda a capacitação integrada de guias de turismo e roteirização turística; receptivo internacional para um grupo de CEOs e empresárias portuguesas, alinhado ao projeto Novas Rotas do Brasil (Embratur) com objetivo de colocar Porto Velho no mapa do turismo internacional.

Também foi estruturado o Projeto Turista Aprendiz, com objetivo de levar alunos da rede municipal de ensino a vivências guiadas nos principais marcos históricos e culturais de Porto Velho, para promover o aprendizado fora da sala de aula, pertencimento e valorização do patrimônio.

Houve ainda três entregas complementares assinadas pelo artista Bruno Souza. Uma delas foi a revitalização do Monumento dos Pioneiros, no entorno do Aeroporto Internacional Gov. Jorge Teixeira e a implantação dos bustos de Jacques Demolay e de Jonathas Pedrosa em praças revitalizadas da cidade. Com isso, melhora a estética da cidade e proporciona novos espaços de lazer aos moradores e visitantes.

Geral RETROSPECTIVA
