Semtel divulga balanço de ações do primeiro ano de gestão

Em apenas um ano, Porto Velho deu um grande salto em visibilidade com objetivo de se consolidar como importante destino turístico na Amazônia. Com ações estratégicas e senso de pertencimento, a gestão do prefeito Léo Moraes avança na valorização das origens da cidade pelo resgate da história e da cultura, fortalecimento das rotas e circuitos turísticos, além do turismo de pesca e promoção de eventos festivos de qualidade, entre outras ações.
E por falar em resgate da memória histórica, o ponto culminante foi a revitalização da Locomotiva nº 18 (Barão do Rio Branco) da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). Após 26 anos sem funcionar, a máquina voltou e circular pelos trilhos do complexo ferroviário.
O feito há muito tempo aguardado, arrancou aplausos e deixou muita gente emocionada durante as comemorações dos 113 anos da ferrovia. Após a entrega funcional, a Locomotiva 18 passou a cumprir exibições públicas programadas durante eventos especiais.
Antes, porém, para marcar os 100 primeiros dias de gestão, a Prefeitura deu vida a outro patrimônio histórico e também ícone da EFMM: a reativação da Litorina. O equipamento agora cumpre roteiros de passeios regulares aos finais de semana e em edições especiais como parte da programação cultural no complexo da ferrovia, tornando-se uma experiência imersiva para os moradores e visitantes do local.
“Neste primeiro ano de gestão, avançamos no turismo valorizando nossa história, fortalecendo a cultura local e despertando em cada cidadão o orgulho de pertencer a Porto Velho. Estamos transformando tudo aquilo que representa a nossa identidade em desenvolvimento e oportunidades”, afirmou o secretário Paulo Moraes Júnior, titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
UMA NOITE NO MUSEU
E como forma de valorizar ainda mais o patrimônio histórico e cultural, mantendo vivo o legado dos povos que ali trabalharam e deram origem à cidade, a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), por meio do Departamento de Fomento ao Turismo (Defotur), criou o evento intitulado Uma Noite no Museu, que já está na sua 4ª edição.
Realizado no museu da Madeira-Mamoré, o programa tem como objetivo aproximar a população do patrimônio ferroviário com curadoria educativa inovadora do Plenário/Observatório do IFRO e mediação cênica onde professores deram vida aos personagens históricos que trabalharam no local. Todas as edições tiveram ingressos esgotados.
TACACÁ, PESCA E ARTESANATO
A Prefeitura também realizou quatro edições do Tacacá Musical e Exposição de Carros Antigos, com foco na gastronomia, cultura regional e música para fomentar o turismo de proximidade e fortalecer o sentimento de pertencimento.
Em parceria com a Sopescar, a Prefeitura, por meio da Semtel, realizou o PVH Pesca Show na Vila Nova de Teotônio. O evento que teve 400 inscritos na categoria embarcada e mais de 50 competidores na modalidade caiaque dinamizou a economia local e consolidou Porto Velho no calendário da pesca esportiva.
Com mais de 50 empreendedores artesãos, foi realizada a 1ª Feira Municipal de Artesanato (Arte na Beira), no calçadão em frente ao Mercado Cultural, que foi transformado em vitrine da economia criativa. O evento também contou com exposição de artesanatos indígenas, o 1º Concurso Municipal de Biojóia e show de música regional.
RESEX CUNIÃ
Também com foco no fortalecimento das atividades turísticas e fomento da economia local, a Prefeitura realizou diversas atividades na Resex Lago do Cuniã, no baixo Madeira, com o intuito de posicioná-la como referência do turismo de base comunitária (TBC) em parceria com o Sebrae e apoio do ICMBio.
Por meio do Defotur, foi promovido um ciclo de capacitações voltado ao atendimento, qualidade, gestão e marketing com foco em sustentabilidade, protagonismo comunitário e respeito à capacidade de carga, levando em conta que a localidade é referência em abate e comercialização de carne de jacaré.
OUTRAS ENTREGAS
A Semtel, por meio do Defotur, apoiou a realização do tradicional Arraial da Capela de Santo Antônio, reforçando o compromisso da Prefeitura com o fomento às festas culturais e ao calendário junino da cidade; lançamento da nova identidade do turismo que conecta memória histórica e visão de futuro; Bike Tour, Pedalando por Lugares Históricos como parte de uma programação diversificada e alusiva aos 111 da cidade, entre outros eventos.
Foi estruturado o ordenamento operacional e a qualificação dos passeios turísticos de barco no Rio Madeira. O projeto (que ainda será implementado) reúne o retorno do embarque ao pátio do Complexo da EFMM e a trilha de capacitação “Navegando pelas Origens” em parceria com Sebrae e Unir.
Realizada ainda a capacitação integrada de guias de turismo e roteirização turística; receptivo internacional para um grupo de CEOs e empresárias portuguesas, alinhado ao projeto Novas Rotas do Brasil (Embratur) com objetivo de colocar Porto Velho no mapa do turismo internacional.
Também foi estruturado o Projeto Turista Aprendiz, com objetivo de levar alunos da rede municipal de ensino a vivências guiadas nos principais marcos históricos e culturais de Porto Velho, para promover o aprendizado fora da sala de aula, pertencimento e valorização do patrimônio.
Houve ainda três entregas complementares assinadas pelo artista Bruno Souza. Uma delas foi a revitalização do Monumento dos Pioneiros, no entorno do Aeroporto Internacional Gov. Jorge Teixeira e a implantação dos bustos de Jacques Demolay e de Jonathas Pedrosa em praças revitalizadas da cidade. Com isso, melhora a estética da cidade e proporciona novos espaços de lazer aos moradores e visitantes.
