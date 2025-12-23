Segurança e civismo são fortalecidos com gestão técnica e resultados em 2025

Publicada em 23/12/2025 às 16h05
O governo de Rondônia consolidou, em 2025, um ciclo de avanços na área de segurança institucional com a realização de cursos de formação, investimentos em tecnologia e reconhecimento de servidores, fortalecendo a atuação da Casa Militar da Governadoria (Casa Militar) na proteção de autoridades e na prevenção de riscos em todo o estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capacitação e valorização dos profissionais da segurança foram fundamentais para o fortalecimento da segurança institucional, promoção do civismo e defesa dos interesses do estado de Rondônia. “Com uma atuação pautada em disciplina, tecnologia e valorização do capital humano, a gestão estadual atua de forma preventiva, moderna e integrada, promovendo um estado seguro, preparado e com servidores cada vez mais qualificados”, salientou.
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO
A Casa Militar, órgão responsável por coordenar ações de segurança do governo de Rondônia, executou importantes iniciativas ao longo de 2025, voltadas à capacitação e treinamento profissional, entre elas o Curso de Segurança de Autoridades (Segaut 2025); a parceria interestadual para capacitação de operadores de aeronave remotamente pilotada com o curso de Operações de Segurança com Drones (Cosd); o aperfeiçoamento de técnicas com o curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático – Protocolo Marc1; o curso de Sobrevivência Policial, atividades de treinamento físico; e a criação da Moeda da Casa Militar, instituída para homenagear profissionais e instituições parceiras.
As ações reforçam o compromisso do governo de Rondônia com a qualificação contínua e a eficiência nas atividades de proteção e apoio estratégico ao estado.
TRANSPARÊNCIA E GESTÃO
Durante o ano, a Casa Militar também ampliou a transparência dos processos internos, publicando editais, convocações e resultados dos cursos realizados. A iniciativa reforça a responsabilidade da instituição com a gestão pública eficiente e o acesso às informações.
Segundo o secretário-chefe da Casa Militar, coronel PM RR Valdemir Carlos de Góes, 2025 foi um ano de consolidação e reconhecimento do trabalho da corporação. “Encerramos o ano com a certeza de que avançamos muito em profissionalização, planejamento e valorização da tropa. Cada curso, cada operação e cada homenagem refletem o esforço coletivo para manter a segurança das autoridades e o apoio às demais forças de segurança do estado”, ressaltou.
RESULTADOS E PARCERIAS
Com investimento de R$ 114.501,35 mil, o IV Curso de Segurança de Autoridades, encerrado em outubro, teve duração de 31 dias e capacitou 23 agentes, desenvolvendo teorias e práticas de proteção e escolta. A formação contou com a participação de representantes da Casa Militar, Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), Polícia Rodoviária Federal (PRF), além do Ministério da Justiça e da Casa Militar do Estado do Pará, fortalecendo a integração institucional e o compartilhamento de boas práticas.
Todo o incentivo em educação continuada e investimento nas atividades tem promovido destaque da instituição em nível nacional e, como resultado do reconhecimento do trabalho desenvolvido, os instrutores da Casa Militar já certificados como operadores de drone foram convidados para participarem e ministrarem treinamentos técnicos no estado do Piauí, fortalecendo parcerias, aprimorando o conhecimento para aplicação nas atividades de segurança e monitoramento e elevando o nome do estado de Rondônia.
A Casa Militar também atuou na capacitação de profissionais da PMRO, com:
Curso de Condução Policial de Emergência – Copem;
Instruções de Tiro;
Segurança de Autoridades e Gerenciamento de Crise ao Curso de Formação de Oficiais PMRO 2025;
Casa Militar coordenou eventos cívicos estaduais, como a abertura da Semana da Pátria
Instrução de Direção Defensiva e Evasiva para o Curso de Operações de Fronteira – Copfron e para o Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO);
CIVISMO E ORGANIZAÇÃO
A Casa Militar esteve à frente ainda, da coordenação dos eventos cívicos estaduais, como a abertura da Semana da Pátria e o Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, realizados neste ano em novo endereço, com estrutura ampliada e maior participação popular. As solenidades contaram com apoio de diversas instituições militares e civis, reforçando o compromisso do governo de Rondônia em valorizar o civismo e fortalecer os símbolos da Pátria.
Participou também de diversas ações em prol da população, como o apoio ao programa Rondônia Cidadã, realizado em todo o estado de Rondônia, além de colaboração nas ações de arrecadação de alimentos e brinquedos para distribuição nas datas comemorativas de Páscoa, Dia das Crianças e Natal.
