Rondônia, 44 anos: um estado jovem que se destaca em desenvolvimento na Amazônia e no Brasi

Há 44 anos, em 22 de dezembro de 1981, era criado o estado de Rondônia com a promessa de ser um estado pujante na Amazônia e no Brasil. Com sua instalação oficial em 4 de janeiro de 1982, surgia um dos estados mais jovens da federação, que hoje se destaca pela velocidade impressionante de seu crescimento. Rondônia é o resultado de uma mistura vibrante de povos; acolheu o Brasil e o mundo atraídos pelas oportunidades, o que se reflete em nossa rica história, cultura e gastronomia.
É um dos estados com maior defesa ambiental ao mesmo tempo que é repleto de cadeias produtivas que alimentam o Brasil e o mundo, uma combinação desejada globalmente. Reduziu mais de 83,85% os focos de calor de 2024 a 2025, segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe-Deter), ao mesmo tempo que bateu recorde do Valor Bruto da Produção, ultrapassando R$ 31 bilhões.
Com o apoio do Governo do Estado, Rondônia se consolidou como um dos melhores lugares para viver e trabalhar. Nossos produtos, como o Tambaqui, a carne bovina, o cacau e o café, são premiados, reconhecidos e conquistam mercados internacionais, gerando recordes de exportações e orgulho para nossa gente.
É um estado cada vez mais acolhedor para turistas, com atrativos históricos, com a lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e o imponente Real Forte Príncipe da Beira, possui belezas naturais incríveis e opções marcantes para os visitantes como a pesca esportiva. Os municípios estão mais bonitos, repleto de obras do governo como praças, espaços esportivos e infraestrutura, o que os torna mais desenvolvidos.
Honrando o título de “Terra das Oportunidades”, detemos a segunda menor taxa de desemprego do país. Somos o estado número 1 em apoio a negócios inovadores: simplificamos processos, reduzimos custos e modernizamos a máquina pública. Os avanços transformam vidas nos 52 municípios.
Na Educação, temos escolas reformadas, servidores valorizados e o “Selo Ouro” na alfabetização na idade certa. A Segurança Pública, mais tecnológica, garantiu ao estado, entre tantos resultados, o 2º lugar nacional na elucidação de homicídios. Na Saúde, a descentralização é uma realidade: entregamos o tão sonhado Hospital Regional de Guajará-Mirim e seguimos ampliando apoio à Saúde nos municípios. Além disso, Rondônia tem um volume robusto e inédito de programas sociais, que garante dignidade a quem mais precisa.
Rondônia chega aos 44 anos de criação marcando sua história como um estado de destaque no Brasil. Olhamos para trás com orgulho e para frente com esperança. Rondônia não é mais uma promessa; é uma realidade de sucesso.
Parabéns, Rondônia, que Deus abençoe e prospere ainda mais o nosso estado!
