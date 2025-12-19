Reunião com frente feminina apresenta obra da Casa da Mulher Brasileira

Publicada em 19/12/2025 às 15h53
Uma reunião realizada nesta última semana no Prédio do Relógio, sede do Poder Executivo de Porto Velho, promoveu o alinhamento das tratativas referentes à construção da Casa da Mulher Brasileira, que se encontra em fase de reformulação do projeto arquitetônico para o início das obras.
Participaram do encontro integrantes de entidades civis e representantes políticos que atuam de forma incisiva nas pautas relacionadas à proteção dos direitos das mulheres, entre eles a deputada Cláudia de Jesus, a jornalista Luciana Oliveira, a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyanne, além do prefeito Léo Moraes.
Léo Moraes sisse que os trabalhos desenvolvidos pela Casa da Mulher Brasileira irão integrar uma série de ações que serão implementadas ao longo de 2026
Durante a reunião, o Executivo Municipal apresentou o andamento do projeto e as projeções para a entrega da estrutura, que será um importante polo de combate à violência doméstica e de proteção à integridade das mulheres.
Vale destacar que o projeto está em andamento há mais de oito anos. Em razão da morosidade, o plano inicial acabou ficando defasado, tornando necessária a remodelação do projeto arquitetônico, bem como a definição de um novo terreno para a construção do prédio. A previsão é de que a obra seja concluída em 2027.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, os trabalhos desenvolvidos pela Casa da Mulher Brasileira irão integrar uma série de ações que serão implementadas ao longo de 2026 e que prometem reduzir de maneira significativa os índices de violência contra a mulher na região.
“A construção da Casa da Mulher Brasileira é um passo gigantesco em defesa da integridade das mulheres porto-velhenses. Para o próximo ano, por meio da nossa coordenadoria, iremos desenvolver ações de acolhimento às vítimas e de combate aos agressores”, destacou o prefeito.
A Casa da Mulher Brasileira oferecerá atendimento humanizado, reunindo em um único espaço serviços essenciais para o enfrentamento de diversos tipos de violência doméstica, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, Delegacia Especializada, Juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção da autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes.
