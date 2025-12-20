Reivindicação do SINDSEF-RO garante entrega de EPIs e uniformes para servidores do Departamento de Controle de Vetores

Publicada em 20/12/2025 às 09h47
Em um desfecho que marca uma importante vitória para a segurança do trabalho, os servidores federais lotados na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), especificamente no Departamento de Controle de Vetores (DCV), começaram a receber nesta sexta-feira (19) seus kits de uniformes e botinas. Tudo isso foi graças à mobilização persistente e incisiva do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO.
A batalha por condições dignas de trabalho não é recente. Desde a gestão anterior da Semusa, sob o comando de Eliana Pasini, o Sindsef/RO já vinha protocolando diversos ofícios denunciando a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Na época, as solicitações do sindicato foram ignoradas, deixando os servidores em uma situação de vulnerabilidade e impedindo a execução de um serviço eficaz à população.
“Sem os equipamentos, os servidores ficam impedidos de executar suas funções com qualidade e segurança, comprometendo diretamente a oferta de saúde na ponta, para a nossa população”, destacou o Presidente do Sindsef/RO, Almir José.
Com a mudança na gestão e a chegada do secretário Jaime Gazola Filho, o Sindsef/RO intensificou a pressão. Através do Ofício nº 178/Presidência/2025, a entidade relatou o histórico de descaso e exigiu uma reunião imediata para sanar as irregularidades.
O encontro, provocado diretamente pelo sindicato, ocorreu no dia 01 de outubro no DCV. Na ocasião, o Sindsef cobrou não apenas os uniformes e EPIs, mas também a regularização dos exames periódicos fundamentais para quem lida diariamente com agentes químicos e controle de endemias.
A notícia da entrega dos materiais nesta sexta-feira foi recebida com satisfação, mas também com uma ressalva pela presidência do sindicato. Embora o secretário tenha realizado a entrega pessoalmente no DCV, o Sindsef/RO autor intelectual e articulador da demanda não foi convidado para o ato.
Para o Presidente Almir José, o mais importante é que o benefício chegou ao trabalhador, mas reforça que o resultado é fruto exclusivo da pressão sindical. “Isso só ocorreu devido às várias reivindicações do sindicato desde a gestão anterior. Fomos o agente provocador dessa mudança”, afirmou.
Avanços na saúde: Exames periódicos garantidos
Além dos equipamentos físicos, o Sindsef/RO também celebra avanços na saúde preventiva. Após negociações com o superintendente do Ministério da Saúde em Rondônia (MS/RO), Sid Orleans, os exames periódicos para os servidores já estão sendo realizados.
Esta medida é considerada vital, pois permite o monitoramento contínuo da saúde dos profissionais que atuam em contato direto com produtos tóxicos e inseticidas, garantindo que o exercício da função não resulte em doenças ocupacionais a longo prazo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!