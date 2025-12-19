Programa estadual garante café da manhã gratuito em Porto Velho, a partir de segunda-feira, 22, para famílias vulneráveis

Publicada em 19/12/2025 às 15h49
A partir da próxima segunda-feira (22), as pessoas ou famílias em situação vulnerável socioeconomicamente poderão tomar o café da manhã, gratuitamente, em um dos 15 estabelecimentos credenciados para o programa estadual Pão Nosso, que funcionará em sua fase piloto, em Porto Velho. Criado em 2024, pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa atenderá das 6h às 9h, de segunda a sábado, aos beneficiários, que são pessoas ou famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, aposentados que recebem até um salário mínimo ou pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
O valor das refeições será integralmente custeado pelo governo estadual com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforça a importância do Pão Nosso, por ser mais um programa que atende às necessidades básicas das pessoas em situação vulnerável, mas com o diferencial de que não haverá custos para o consumidor. “Ao contrário do Prato Fácil, em que os beneficiários pagam R$ 2 pelo almoço, o Pão Nosso será totalmente gratuito, e isso permitirá com que mais pessoas sejam beneficiadas”, citou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, explicou que o programa foi criado considerando que o café da manhã é uma das principais refeições do ser humano, por reabastecer o corpo com a energia e nutrientes necessários após o jejum noturno. “Após tomar o café da manhã, as pessoas melhoram o desempenho tanto mental quanto físico e isso resulta também em melhores resultados no trabalho e nos estudos”, ponderou.
CARDÁPIO VARIADO
Durante os seis dias, além do café puro ou com leite, chá ou leite puro, os beneficiários contarão com um cardápio variado, como por exemplo, pão com ovo ou carne bovina, tapioca com carne bovina e cuscuz com ovo ou carne bovina, sempre acompanhados com uma fruta.
Assim como o Prato Fácil, a proposta do governo é que o Pão Nosso seja expandido gradativamente para os demais municípios rondonienses.
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS
Restaurante Papaia: Avenida Nações Unidas, nº 319, Km 1, Bairro Centro
Sabor do Chef: Rua Natanael de Albuquerque, nº 191, Bairro Centro
Semprebom: Avenida Campos Sales, nº 2645, Bairro Centro
Predileta: Rua Vicente Rondon, nº4437, Bairro Rio Madeira
Sorv-Park: Avenida Imigrantes, nº 2581, Galpão D, Bairro Costa e Silva
Chef e Nutri: Rua Sucupira, nº 5199, Casa 02, Bairro Nova Floresta
Distribuidora França: Rua Fernando Cortes, s/n, Bairro Aeroclube
Federal Burger: Rua Sucupira, nº 4148, Bairro Nova Floresta
Panificadora Two Brothers Gourmet: Rua Humberto Florêncio, nº 5403, Bairro Cidade Nova
Restaurante Norte Sul: Rua da Beira, nº 6191, Sala 05, Bairro Nova Porto Velho
Rota 22: Avenida Pinheiro Machado, nº 5826, Bairro Igarapé
Espaço Sabor Raiz: Rua Gregório Alegre, nº 5750, Bairro Aponiã
O Gostosão Hamburgueria, Picanharia, Pizzaria e Choperia: Rua Alexandre Guimarães, nº 8596, Bairro Tancredo Neves
W Melo (Tá no Prato): Avenida Amazonas, nº 4242, Bairro Agenor de Carvalho
Restaurante Capixaba: Avenida José Vieira Caúla, nº 3411, Bairro Embratel
