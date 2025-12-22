Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Papai Noel, cidadão de Rondônia!

Publicada em 22/12/2025 às 08h20
Festa em Porto Velho, a capital de Roraima! Sorridente e fumando um baseado, Papai Noel chegou à zona Sul e depois à zona Leste da capital mais suja e imunda do país. Acompanhado das suas três esposas e dos seus dois amantes, o velho sacana balançava sem parar o seu enorme e já pendurado saco na frente das muitas crianças para distribuir presentes e mais presentes para todos os que foram àquelas festas bregas. Com a sua inconfundível barba branca, o velho patife era só alegria: também recebeu da classe política muitos presentes em forma de PIX só para alegrar a criançada mais pobre, miserável e desassistida da cidade. No seu seboso saco havia regalos para muita gente. O velho imundo passou de início pela Câmara de Vereadores da cidade e lá ajudou muito na felicidade dos nobres vereadores: ele distribuiu “rachadinhas” para todos os presentes.
Saindo dali o velho seboso deu um pulinho no Parque da Cidade, onde viu neve pela primeira vez na vida. “Como é bom ver essa coisa branca e fria nesta cidade” disse sem nenhuma desfaçatez o velho pilantra. Encantado e otimista ao extremo, o velho maconheiro disse que quando for à prefeitura da cidade vai dar os parabéns ao atual prefeito por esta façanha de fazer Porto Velho se parecer com as cidades da Europa. “O povo de Porto Velho e também as crianças daqui precisam muito de neve. Cada vez mais neve!”, falou sem arrodeio. Realmente, os habitantes daqui são muito felizes, pois já têm água de sobra em muitas de suas ruas e também dentro de suas próprias casas. Um povo que tem esgotos a céu aberto só pode mesmo ser um povo de muita sorte. E o velho sádico não poupava elogios ao bairro Orgulho do Madeira. “Parece com Viena”, disse ele rindo.
Ao sair da prefeitura e de ter parabenizado o prefeito pela “gorjeta” de 500 reais dada só aos técnicos educacionais do município, o velho nojento acha que os professores ligados à Prefeitura de Porto Velho já ganham muito bem e não precisam de mais nada. “Professor em Porto Velho se não ganha hoje, mas em breve vai ganhar igual a alguns funcionários lá do TJRO”, observou. Esse Papai Noel de Porto Velho disse que todo mês praticamente passa em algumas repartições públicas só para distribuir gratificações. Por isso a alegria e também o contracheque gordo verificado ali todo mês. Mas fez um mea-culpa: achou que devia também visitar um certo “açougue” localizado na zona Sul da cidade. O velho asqueroso disse que o HEURO ou o “Built to Suit” sairá em breve, pois já conversou com o atual governador sobre isso. Já pensou o CPA com um novo senador?
Mas o velho desprezível ainda está meio desconfiado com Porto Velho e também com Rondônia: como usar roupas totalmente vermelhas num ambiente repleto de pessoas bolsonaristas e anticomunistas sem ser notado? O velho insignificante e sinistro já disse que sua inclinação política é ser também da extrema-direita reacionária, por isso não pode compactuar com tanta gente pobre. “Se esta cidade não tivesse tantos pobres pelos sinais de trânsito, seria um lugar bem melhor para se viver”, raciocinou o velho abjeto. Com muita sabedoria, mas hipocritamente com um bom espírito popular, o velho repugnante parabenizou todas as classes políticas: federal, estadual e municipal. “Vocês são muito úteis a todo esse povo, que continuará ainda por um bom tempo, pobre, burro e carente. Mas só assim vocês garantem meu emprego e a sua fortuna sempre”. O velho sórdido pediu um tempo para passar na Energisa! “Os donos daquilo ali precisam muito de mim”.
*Foi Professor em Porto Velho.
