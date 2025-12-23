PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (23) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Publicada em 23/12/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (23), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para toda a região, com possibilidade de trovoadas isoladas para todos os estados, principalmente a partir da tarde.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região, com pancadas de chuva isoladas para todo o Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, quase todo o Amazonas — exceto pelo extremo-oeste do estado —, sul de Roraima e centro-leste do Acre. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em Rondônia, Tocantins, Amapá, quase todo o Pará — exceto pelo noroeste do estado — e sudeste do Amazonas.
Durante a tarde, as pancadas de chuva tomam toda a região, acompanhadas de trovoadas em todos os estados, exceto pelo norte de Roraima, oeste do Acre e extremo-oeste do Amazonas, onde só deve chover com intensidade. Essas condições devem se manter até a noite.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para Tocantins, Rondônia, Amapá, quase todo o Pará — à exceção do noroeste do estado —, centro-leste do Acre e extremos-sul e leste do Amazonas. Há, ainda, alerta de perigo de chuvas intensas para o sudeste de Rondônia, centro-norte do Tocantins e centro-sudeste do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém, Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
