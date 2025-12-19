PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (19) de chuvas intensas e trovoadas no Norte
Por Henrique Fregonasse
Publicada em 19/12/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (19), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva para toda a região, com possibilidade de trovoadas isoladas para todos os estados ao longo do dia.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas para quase toda a região. As precipitações devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em quase toda a região, com exceção do Acre, extremo-sul do Tocantins e extremo-noroeste do litoral do Pará.

Durante a tarde, as chuvas se intensificam e vêm acompanhadas de trovoadas em toda a região, o que se deve se manter até a noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para perigo potencial de chuvas intensas para todo o estado de Rondônia, Tocantins, Amazonas, centro-sul do Pará e extremo-oeste de Roraima, além de alerta de perigo de chuvas intensas para o Tocantins, faixa central do Amazonas, centro-sul do Pará e centro-leste do Amapá.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

