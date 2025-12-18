PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas de chuva com trovoadas nesta quinta-feira (18) no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 18/12/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta quinta-feira (18), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas.  

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para perigo potencial de chuvas intensas, durante o período da manhã, que atingem os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e do centro ao sul do Pará, até Portel. O Inmet também adverte sobre essas condições ao longo do dia em uma faixa que ocupa desde São Gabriel da Cachoeira, passando por Manaus, o Vale do Acre, no Acre, Vale do Anari, em Rondônia, até Novo Progresso, no Pará. Nessas localidades, o risco é maior no período da manhã, em que o alerta é laranja.

O dia é de pancadas com trovoadas em todos os sete estados nortistas, exceto no período da manhã, em Roraima, em que estão previstas somente muitas nuvens. Também na manhã, a possibilidade de chuvas isoladas afeta os territórios ao norte do Pará e sul do Amapá.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

