PREVISÃO DO TEMPO: Pancadas de chuva com trovoadas nesta quinta-feira (18) no Norte

Publicada em 18/12/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta quinta-feira (18), indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para perigo potencial de chuvas intensas, durante o período da manhã, que atingem os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e do centro ao sul do Pará, até Portel. O Inmet também adverte sobre essas condições ao longo do dia em uma faixa que ocupa desde São Gabriel da Cachoeira, passando por Manaus, o Vale do Acre, no Acre, Vale do Anari, em Rondônia, até Novo Progresso, no Pará. Nessas localidades, o risco é maior no período da manhã, em que o alerta é laranja.
O dia é de pancadas com trovoadas em todos os sete estados nortistas, exceto no período da manhã, em Roraima, em que estão previstas somente muitas nuvens. Também na manhã, a possibilidade de chuvas isoladas afeta os territórios ao norte do Pará e sul do Amapá.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
