PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas nesta segunda-feira (22)

Publicada em 22/12/2025 às 08h00
No Acre e em Rondônia, a previsão indica chuva com intensidade ao longo de todo o dia, mantendo o tempo fechado e instável nos dois estados.
No Amazonas, o tempo varia conforme a região. Municípios do sul do estado, como Novo Aripuanã, Manicoré e Tapauá, registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já em áreas do norte e noroeste amazonense, cidades como Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos devem ter apenas muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa.
Em Roraima, o tempo permanece estável ao longo de todo o dia, sem previsão de chuva.
No Pará, a chuva atinge áreas do sul e sudoeste paraense, com registros em São Félix do Xingu, Altamira e Novo Progresso.
No Amapá, a chuva se concentra principalmente no litoral, afetando municípios como Oiapoque, Amapá e Calçoene.
Já no Tocantins, a segunda-feira será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada e trovoadas ao longo do dia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
