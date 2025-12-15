PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas e tempo fechado nesta segunda-feira (15)
Por Jullya Borges / brasil61.com
Publicada em 15/12/2025 às 07h50
Nos acompanhe pelo Google News

 A segunda-feira (15) será marcada por instabilidade em toda a Região Norte.

No Acre e em Roraima, o tempo permanece fechado, com muitas nuvens e chuva isolada ao longo de todo o dia.

No Amazonas, as precipitações ganham força na região Central, atingindo municípios como Coari, Tefé e Novo Aripuanã.

Em Rondônia, as chuvas se concentram especialmente em Ouro Preto do Oeste, Itapoã do Oeste e Cujubim, onde a instabilidade persiste.

No Pará, a chuva ocorre com mais intensidade na região litorânea, afetando Chaves, Santa Cruz do Arari e São João de Pirabas.

Tanto o Tocantins quanto o Amapá registram fortes precipitações ao longo de todo o dia, com possibilidade de acumulados elevados.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Manaus e Belém. Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Geral Tempo
Imprimir imprimir