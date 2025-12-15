PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas e tempo fechado nesta segunda-feira (15)

Publicada em 15/12/2025 às 07h50
A segunda-feira (15) será marcada por instabilidade em toda a Região Norte.
No Acre e em Roraima, o tempo permanece fechado, com muitas nuvens e chuva isolada ao longo de todo o dia.
No Amazonas, as precipitações ganham força na região Central, atingindo municípios como Coari, Tefé e Novo Aripuanã.
Em Rondônia, as chuvas se concentram especialmente em Ouro Preto do Oeste, Itapoã do Oeste e Cujubim, onde a instabilidade persiste.
No Pará, a chuva ocorre com mais intensidade na região litorânea, afetando Chaves, Santa Cruz do Arari e São João de Pirabas.
Tanto o Tocantins quanto o Amapá registram fortes precipitações ao longo de todo o dia, com possibilidade de acumulados elevados.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Manaus e Belém. Já a máxima pode chegar a 33°C, em Boa Vista e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!