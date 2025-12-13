PREVISÃO DO TEMPO: Muitas nuvens e chuvas neste sábado (13) no Norte

Publicada em 13/12/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (13), indica céu com muitas nuvens e chuvas isoladas e pancadas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu o alerta para perigo potencial de chuvas intensas, no período da manhã, que afetam toda extensão do Tocantins, Rondônia e Acre, o leste e o Sul do Pará, uma faixa do Norte e Sudeste ao Sul Amazonense, como em São Gabriel da Cachoeira e Apuí, no Amazonas, e também o Norte do Amapá.
O dia é de muitas nuvens em todos os sete estados, com a possibilidade de chuvas isoladas em Roraima, Amapá, no oeste do Amazonas e em todo Pará, exceto no Sudeste. O período da manhã é de pancadas de chuva com trovoadas nos restantes das localidades, principalmente no Acre, em Rondônia e Tocantins.
Ao longo do dia, as pancadas enfraquecem, permanecendo em Tocantins, Acre, Sudeste do Pará, de São Gabriel da Cachoeira até em Boca do Acre, no Amazonas, e do centro ao sul de Rondônia.
A possibilidade de chuvas isoladas atingem o centro sul de Rondônia, o Vale do Acre, como também a capital, Rio Branco, de Miracema ao Jalapão, em Tocantins, e de Oriximiná a Rio Maria, no Pará.
As pancadas de chuva se concentram no Amazonas e em Roraima, no sul paraense e tocantinense, no Vale do Juruá no Acre e no norte de Rondônia, na capital Porto Velho.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 34°C, em Manaus. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
