Presidente do TJRO recebe comenda da Federação Nacional dos Comunicadores

Publicada em 22/12/2025 às 17h01
Na noite da última sexta-feira, 19, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, recebeu homenagem da Federação Nacional dos Comunicadores (Fenacom), em solenidade realizada no auditório da Assembleia Legislativa do Estado. A entrega da Comenda Comunicador 2025 foi dedicada a profissionais da comunicação de Rondônia e autoridades que contribuem com a tarefa de levar cotidianamente à sociedade informação de qualidade, com ética e responsabilidade.
O evento de entrega da comenda aos comunicadores e personalidades foi marcado pelo reconhecimento a profissionais do rádio, televisão, jornais, portais de notícias e demais meios de comunicação, além de lideranças políticas e empresariais do estado. O presidente do TJRO foi indicado pelos jornalistas filiados à Federação para receber a Comenda Fenacom 2025 como parceiro da comunicação rondoniense.
“A cerimônia de entrega concedeu uma justa homenagem àqueles que, no dia a dia, primam pela qualidade da comunicação em todo o estado e as lideranças de vários setores que contribuem para o engrandecimento da comunicação em Rondônia”, afirmou o presidente nacional da Fenacom, jornalista rondoniense Fábio Camilo.
