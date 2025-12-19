Presidente da Câmara de Porto Velho acredita que até sete vereadores da Capital podem se tornar deputados

Publicada em 19/12/2025 às 15h48
A atuação da atual legislatura da Câmara Municipal de Porto Velho, segundo o presidente da Casa, vereador Gedeão do Edvilson Negreiros (PSDB), pode ter reflexos diretos nas eleições de 2026. Na avaliação do parlamentar, o desempenho coletivo dos vereadores cria condições para que o Legislativo municipal eleja entre cinco e sete deputados estaduais no próximo pleito. A projeção foi feita durante entrevista em que o presidente também abordou temas administrativos, fiscais e institucionais.
De acordo com Gedeão Negreiros, a composição diversificada da Câmara, formada por representantes oriundos de diferentes setores, como comunicação, empresariado, segurança pública e outras áreas, amplia a representatividade política da capital rondoniense. Para ele, esse perfil fortalece o protagonismo do Legislativo municipal no cenário estadual. “Acredito que essa Casa pode eleger de cinco a sete deputados estaduais em 2026”, afirmou.
Ainda no campo institucional, o presidente avaliou a relação entre a Câmara e o Executivo municipal. Segundo ele, o alinhamento majoritário dos vereadores à base do prefeito Léo Moraes ocorre dentro de um ambiente de equilíbrio e autonomia. Negreiros declarou que o apoio às pautas do Executivo está condicionado ao interesse público e ressaltou que não há imposição de matérias consideradas prejudiciais à população. Em suas palavras, trata-se de uma base “saudável”, na qual a Câmara mantém posição contrária sempre que entende necessário.
No âmbito administrativo, o presidente destacou ações internas que resultaram no pagamento de um abono natalino aos servidores do Legislativo. O valor de R$ 800 foi viabilizado, conforme explicou, a partir de uma política contínua de contenção de despesas ao longo do ano. A economia envolveu redução no uso de passagens aéreas, diminuição de diárias, ajustes na folha de pagamento e cortes em gastos administrativos. Mesmo diante das dimensões territoriais do município, que ultrapassa 34 mil quilômetros quadrados, os vereadores optaram por abrir mão de diárias para preservar recursos. Negreiros destacou que o benefício foi pensado para atender especialmente os servidores com menor remuneração e observou que, para esse público, o valor representa impacto relevante.
Outro ponto abordado foi a aprovação do Programa de Recuperação Fiscal do Município, o Refis 2026. O presidente informou que a medida foi aprovada na última sessão legislativa do ano e encerra um período superior a quatro anos sem um programa de renegociação de débitos em Porto Velho. Segundo ele, a iniciativa contou com o apoio unânime dos 23 vereadores. “Há mais de quatro anos que não tinha um Refis no nosso município. Os 23 vereadores proporcionaram isso para toda a população de Porto Velho”, declarou.
O Refis permitirá a renegociação de débitos municipais, incluindo IPTU, multas administrativas, multas de trânsito e outras pendências financeiras junto ao Município. Conforme detalhado, os contribuintes poderão buscar atendimento a partir da segunda quinzena de janeiro na Secretaria Municipal de Finanças, com previsão de descontos elevados sobre juros e multas, próximos de 100%, como forma de estimular a regularização fiscal.
Ao fazer um balanço das atividades legislativas de 2025, Gedeão Negreiros citou números que, segundo ele, demonstram a intensidade dos trabalhos. Entre os dados mencionados estão a apresentação de mais de 10 mil pedidos de providências, a aprovação de matérias consideradas estratégicas para o Executivo, a consolidação do Refis 2026 e a autorização do abono do Fundeb, voltado aos servidores da educação.
Na avaliação do presidente, o primeiro ano da atual legislatura teve caráter formativo, sobretudo porque 16 vereadores iniciaram seus mandatos em 2025. Ele afirmou que a experiência adquirida ao longo do período tende a refletir em maior produtividade no próximo ano legislativo. Para Negreiros, a maturidade administrativa e política da Casa deve se consolidar em 2026.
Ao encerrar a entrevista, o presidente da Câmara reforçou o papel institucional do Legislativo municipal e agradeceu à população de Porto Velho. Ele afirmou que nenhuma ação do Executivo ocorre sem a participação da Câmara e declarou que os vereadores atuaram para representar os interesses da sociedade. Também desejou um Feliz Natal e um Ano Novo próspero, destacando a expectativa de um ano positivo para o município.
