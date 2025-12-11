Por Mateus Andrade
Publicada em 11/12/2025 às 08h20
Presidente Alex Redano (Foto: Assessoria Parlamentar)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), recebeu o presidente do Clube Atlético Pimentense de Pimenta Bueno, Éder Palmonari, para discutir iniciativas que possam fortalecer o futebol profissional no estado.
A reunião contou com a presença do assessor executivo da Presidência, Adriano Rocha, que acompanhou o diálogo e reforçou o compromisso da Casa de Leis com o desenvolvimento do esporte.
O objetivo é construir ações que incentivem a prática esportiva, promovam integração e contribuam para o crescimento do futebol rondoniense.
