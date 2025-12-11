Machadinho recebe novos investimentos para melhoria da Linha MA-16 por meio de emenda do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 11/12/2025 às 08h30
Parceria entre deputado e Prefeitura viabiliza melhorias e beneficia comunidades rurais (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) continua rendendo avanços significativos para a infraestrutura rural de Machadinho do Oeste. Desta vez, a região da Linha MA-16 foi contemplada com investimentos destinados pelo parlamentar, que foram executados pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos (Semosp).
A Linha MA-16 integra um amplo pacote de obras da Prefeitura de Machadinho do Oeste, viabilizado por meio de uma emenda de R$ 1 milhão destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva para a recuperação de vias vicinais, atendendo solicitações dos vereadores João Carlos (PP) e Reginaldo Batista (MDB), além do apoio dos colaboradores Abrahãozinho e Celso Coelho.
Segundo o secretário da Semosp, Flávio Rogério Paiva, a intervenção atendeu a uma demanda antiga dos moradores da região. “Este era um trecho mais crítico da MA-16. Levamos a demanda através do ex-vereador Abrahãozinho ao deputado e ele prontamente colocou recurso para fazermos este trecho, com 7,8 km, em um ponto crítico que era um sonho para a população, que aguardava o encascalhamento da via”, destacou.
Flávio também ressaltou que outros investimentos já estão assegurados para a região. “Temos mais duas linhas que serão feitas, mas não haverá tempo hábil para concluir neste ano. Contudo, os recursos já estão garantidos para o próximo. Além disso, existem outras quatro linhas em execução em diferentes regiões, fora as emendas de tubulações e diversas outras enviadas pelo deputado Ezequiel. Em nome da população de Machadinho do Oeste e do nosso prefeito Paulo da Remap, expressamos nossa gratidão”, afirmou.
Vista aérea da MA-16 em Machadinho do Oeste (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)
O secretário reforçou ainda a importância da atuação parlamentar. “O deputado é de suma importância para a gente. Um deputado que vem investindo muito, não só no nosso município na área da Secretaria de Obras, mas em todas as esferas do nosso município”, completou.
Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, os investimentos representam o compromisso com o desenvolvimento rural de Machadinho do Oeste. “As obras na Linha MA-16 reforçam o conjunto de ações que vêm sendo realizadas no município, contribuindo para melhorar a trafegabilidade, impulsionar a produção rural e fortalecer as comunidades que dependem das vias locais para escoamento e mobilidade”, finalizou.
