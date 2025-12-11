Por portal p1
Publicada em 11/12/2025 às 08h50
Publicada em 11/12/2025 às 08h50
Van que transportava alunos do IFRO se envolve em acidente na BR-364 entre Ouro Preto e Ji-Paraná, RO – Foto: Donizete Paraíso, Rede TV
Uma Van que transportava alunos do IFRO se envolveu num acidente na manhã de quinta-feira,11, na BR-364 entre o município de Ouro Preto e Ji-Paraná (RO). As primeiras imagens mostram o veículo no meio do mato com grande parte totalmente destruída.
As autoridades estão no local, como também as ambulâncias realizando os primeiros socorros das vítimas.
O Trânsito está lento na região, devido a gravidade do acidente.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!