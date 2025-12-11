Guabirus armando contra o vice?; Redano nunca jogou sujo; e Raduan não deve compactuar com malandragem política

Publicada em 11/12/2025 às 08h18
Quando brigam as comadres, sabem-se as verdades no jogo do poder
CARO LEITOR, na vida cotidiana dos brasileiros e na política, existe a famosa “guerra de comadres”. Tal guerra não é um evento histórico específico como a Guerra de Canudos ou a Revolta da Chibata e Praieira, mas sim uma expressão popular brasileira para brigas, fofocas, discussões acaloradas, disse-me-disse ou rivalidades entre pessoas, especialmente entre as “comadres” que se envolvem em mal-entendidos, ciúmes ou disputas por posição social, usando um tom humorístico ou de conflito leve, mas que pode se tornar sério, como em reuniões de família, velórios ou festas, onde as mulheres se confrontam. A expressão "guerra de comadres" é cultural, não um conflito militar ou revolta organizada como os exemplos mencionados, mas uma forma de descrever conflitos interpessoais de pessoas no convívio social e no jogo do poder político no Brasil. Assim, quando brigam as comadres, sabem-se as verdades no jogo do poder político.
Termo
Na política, o termo “guerras de comadres” se remete à ideia de conversas de vizinhas (comadres) que espalham boatos e maledicências, mas aplicado ao contexto político, vira troca de acusações, difamação e exposição de vidas privadas nas disputas acirradas, desqualificando a vida pessoal e a reputação.
Poder
As “guerras de comadres” viram espetáculos com troca de insultos, gritos e cenas grotescas como estratégia para atrair atenção do público-alvo e da imprensa. Tal espetacularização tira o foco de assuntos importantes do Estado e chega a denegrir imagens das instituições.
Origem
O ego e a vaidade na disputa por espaços de poder geralmente dão origem a “guerra de comadres” no jogo do poder político. Neste caso, o objetivo é desmoralizar o adversário, recorrendo ao jogo baixo da intriga, fofocas, informações falsas ou distorcidas para minar a credibilidade e fazendo aparecer verdades.
Guabirus
Como hoje é dia de #tbt, recordar é preciso. Em Pernambuco, após a Rebelião Praieira (1848-1850), surgiu o Gabinete da Conciliação (1851-1853). Neste evento histórico, os deputados conservadores em briga com a cúpula do partido e correligionários nos ministérios passaram a ser chamados de “guabirus”.
Problema
Os guabirus desejavam um presidente da província de Pernambuco com trânsito e boas relações no seu meio, independente de ser ou não pernambucano. Tal problema só foi solucionado quando o governo imperial indicou Chicharro da Gama para o posto, em 1845.
Fundamental
Embora Chicharro da Gama não fosse pernambucano, conseguiu se relacionar bem com os guabirus e foi fundamental para promover a reconciliação entre as partes em desacordo com o governo e a cúpula do partido Conservador.
Reconciliação
Considerando o #tbt de hoje, quando existe desarmonia no jogo do poder político, é crucial promover a reconciliação para o grupo político não se desmanchar. A reconciliação possibilita restaurar a confiança, construir consenso, promover diálogos respeitosos e pacificar os ânimos.
Kassab I
Falando em promover diálogos, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (PSD-SP), que ocupa a Secretaria de Relações Institucionais do estado de São Paulo, anunciou sua saída do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Alguns articulistas consideram como ruptura, mas esse movimento é, na verdade, o início de uma das articulações mais inteligentes do cenário político atual.
Kassab II
Agora, Kassab — um dos maiores articuladores políticos do país — sai do cargo de secretário de governo para costurar a eleição presidencial nos bastidores. Se você é prefeito, vereador, deputado ou candidato para 2026, precisa entender uma coisa: quem vence eleição é estratégia e domina o mapa invisível do poder.
Cassação
Na sessão de ontem (10), o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ), de maneira surpreendente, conseguiu reverter no Plenário da Câmara dos Deputados a sua cassação por uma suspensão de dois meses do seu mandato parlamentar. Glauber chamou de “vitória coletiva” o fim do processo de cassação na Câmara.
Surpresa
Para surpresa da militância da esquerda, centro-esquerda e extrema-esquerda em Rondônia, a deputada federal Sílvia Cristina (PP-Ji-Paraná), antes de esquerda e atualmente de direita, integrou o rol de parlamentares que votaram para salvar o mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ).
Filiação
Falando em direita, a pré-candidata ao Senado e deputada federal Sílvia Cristina (PP-Ji-Paraná) promove hoje, às 19h, no auditório da Faculdade Unopar com capacidade para mil e quinhentas pessoas, ato de filiação ao partido Progressista do deputado estadual Ismael Crispin, a professora Agna Souza e os médicos Maiquy Paulo de Rolim de Moura e Wenceslau Ruiz de Guajará-Mirim.
Chegou
O deputado estadual Ismael Crispim chegou à Assembleia Legislativa de Rondônia eleito nas eleições de 2018 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). No pleito eleitoral de 2022, Crispim foi reeleito pelo PSB, depois conseguiu trocar a legenda socialista pelo MDB. Agora, pragmaticamente, se filia ao PP, um partido do centrão, para disputar a reeleição em 2026.
Voz
O governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) postou vídeo nas redes sociais sugerindo que foi vítima de tentativa de extorsão, agressão e ofensas. Antes de tudo, o governador Rocha é coronel e comandante em chefe da briosa Polícia Militar de Rondônia, portanto, deveria ter dado voz de prisão para quem tentou lhe extorquir.
Vantagem
Nos meandros do jogo do poder político em Rondônia, está parecendo uma “guerra de comadres”. Nessa guerra, quem está saindo ganhando são os guabirus que tentam tirar vantagem do navio que segue sem um horizonte.
Boato
Na boca miúda dos gaubirus corre o boato de que o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho) sofrerá uma operação policial, culminando no seu impedimento de assumir o governo caso o governador Coronel Marcos Rocha (União-Porto Velho) se afaste do cargo em abril para concorrer ao Senado nas eleições de 2026.
Trama
Segundo a boca miúda dos guabirus, o vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho), impedido de assumir o governo, a trama levaria à chefia do Poder Executivo, o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Raduan Miguel Filho. Por sua vez, a trama estaria preparando uma operação pela Polícia Civil de Rondônia.
Conta
É uma conta que não fecha, o desembargador Raduan Miguel Filho deixará em breve a presidência do Poder Judiciário e assumirá a presidência do TRE-RO. Além disso, Raduan, com uma biografia invejável, não compactuaria com esse jogo sujo e nem jogaria o brilho do Poder Judiciário de Rondônia na lama. Já o secretário de Segurança Pública, Coronel Vital, e o Diretor Geral da Polícia Civil, delegado Jeremias de Souza, não devem querer no seu currículo uma operação semelhante a Pau Oco e Apocalipse no sentido de assassinar a reputação do vice-governador Sérgio Gonçalves (União-Porto Velho).
Histórico
Na linha sucessória, existe o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes). Redano não possui na sua biografia de vida um histórico de rasteira e jogo sujo na política, pelo contrário, é um homem honrado, moderado e conciliador. Em face disso, não acredito que Redano se envolva nessa trama que corre na boca miúda dos guabirus.
Aparecer
Para salvar o projeto Coronel Marcos Rocha senador, Luana Rocha deputada federal e Sandro Rocha deputado estadual, é preciso aparecer um Chicharro da Gama que se relacione bem com os guabirus no intuito de acabar com a “guerra de comadres” e promover a reconciliação entre as partes em desarmonia.
Requerimento
Falando em guerra, os deputados estaduais aprovaram por unanimidade requerimento convocando o Comandante-Geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), Coronel Braguim, para prestar esclarecimentos após a divulgação de um vídeo nas redes sociais contendo declarações ofensivas e incompatíveis com a função pública, ao deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes).
Ataca I
No vídeo, publicado no Instagram, o Comandante-Geral da PMRO, Coronel Braguim, ataca o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) sobre os projetos de lei que tratam das promoções na Polícia Militar. Braguim afirma que o deputado seria um "pseudo defensor dos interesses dos praças da Polícia Militar" e sua manifestação "não passa de falácia e de ilação".
Ataca II
Em outro trecho do vídeo, o Comandante-Geral da PMRO, Coronel Braguim, ataca o deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) dizendo: “Vá cuidar do seu quadrado, deputado, vai lá pesquisar a lei de organização da Polícia Civil.” Ainda no vídeo, Braguim diz que Camargo é oposição ao governo e faz politicagem ao tratar de um tema de interesse da tropa da Polícia Militar.
Argumentos
Esses foram os argumentos do Comandante-Geral da PMRO, Coronel Braguim, para anunciar que não compareceria à audiência pública marcada pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), afirmando que o debate estaria "contaminado" e que não aceitaria "nenhum intermediário forasteiro que quer fazer capilaridade política em cima da Polícia Militar".
Reações
As declarações do Comandante-Geral da PMRO, Coronel Braguim, provocaram reações de parlamentares no âmbito da ALERO. Os deputados estaduais Eyder Brasil (PL-Porto Velho), Ismael Crispim (MDB-São Miguel do Guaporé), Marcelo Cruz (PRTB-Porto Velho), Edevaldo Neves (PRD-Porto Velho) repudiaram os ataques do Coronel Braguim ao deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes).
Confirmou
O presidente da ALERO, deputado estadual Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), freou em alguns momentos o debate acalorado sobre a convocação do Comandante-geral da PMRO, Coronel Braguim, no Plenário da Casa de Leis. Ao final, Redano confirmou a realização da audiência pública reafirmando a autoridade da Casa de Leis e o papel constitucional do Poder Legislativo.
Alunos
O prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) divulgou vídeo nas redes sociais com os alunos da rede municipal aproveitando as atrações do Parque da Cidade, que conta com patinação no gelo, parque de diversões, passeio de trenzinho, Casa do Papai Noel, pipoca e algodão doce. Na postagem, Léo diz que “não dá para levar todos os mais de 44 mil alunos, mas cada um que passou por aqui saiu com o sorriso que faz qualquer dia valer a pena”.
Celebrou
O secretário da SEMTEL da Prefeitura de Porto Velho, Paulo Moraes Júnior, celebrou a aprovação dos PL 4959/2025 e PL 4960/2025 no âmbito da Câmara Municipal de Porto Velho (PMPV), que reconhece Porto Velho como Capital da Pesca Esportiva e Capital de Observação de Aves, respectivamente.
Reconhecimento
Segundo o secretário de SEMTEL/PMPV, Paulo Moraes Júnior, o reconhecimento de Porto Velho como Capital da Pesca Esportiva e Capital de Observação de Aves amplia o fortalecimento do ecoturismo sustentável em escala local e impulsiona segmentos que movimentam a economia criativa.
Fortalecer
O secretário Executivo de Turismo da SEMTEL/PMPV, Aleks Palitot, afirma que a aprovação do PL da Pesca Esportiva e da Observação das Aves tende a fortalecer a imagem de Porto Velho no turismo regional e nacional, além de promover o desenvolvimento econômico, social, sustentável e turístico na capital.
Sério
Falando sério, na guerra de comadres no jogo do poder político, alguém precisa se levantar para chamar todos à sabedoria no intuito de promover a reconciliação. O dito popular ensina que somente podemos dar aquilo que possuímos. É no coração que se originam as coisas boas e más. Daí, devo lembrá-los de que uma arma nunca é mortal. Ela se torna mortal quando alimentada pelo ego, ódio e inveja.
