Prefeitura informa que nauguração da Decoração Natalina da Vila Encantada foi transferida para o próximo domingo
Por Assessoria
Publicada em 11/12/2025 às 08h50
A Prefeitura de Ariquemes informa que, por motivos técnicos relacionados à logística da estrutura, a inauguração da Decoração Natalina da Vila Encantada, prevista para esta quinta-feira, foi transferida para o próximo domingo, 14, às19h30.

Pedimos a compreensão de todos e reforçamos que estamos trabalhando para entregar um espaço lindo, seguro e acolhedor para toda a comunidade.

Prefeitura de Ariquemes

Cuidando da nossa cidade com responsabilidade e respeito.

