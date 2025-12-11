Prefeitura informa que nauguração da Decoração Natalina da Vila Encantada foi transferida para o próximo domingo

Por Assessoria
Publicada em 11/12/2025 às 08h50
A Prefeitura de Ariquemes informa que, por motivos técnicos relacionados à logística da estrutura, a inauguração da Decoração Natalina da Vila Encantada, prevista para esta quinta-feira, foi transferida para o próximo domingo, 14, às19h30.
Pedimos a compreensão de todos e reforçamos que estamos trabalhando para entregar um espaço lindo, seguro e acolhedor para toda a comunidade.
Prefeitura de Ariquemes
Cuidando da nossa cidade com responsabilidade e respeito.
