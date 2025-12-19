Prefeitura reforma Abrigo Adélia Francisca Santana para garantir melhores condições de acolhimento

Publicada em 19/12/2025 às 17h01
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), finalizou a reforma da Instituição de Acolhimento Adélia Francisca Santana, estabelecimento vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf). Os serviços incluem correções nas paredes, reforma de calhas e rufos, cerâmica, recuperação de calçadas e pintura completa do prédio. A ação busca melhorar a estrutura física do espaço que acolhe adolescentes em situação de vulnerabilidade.
O Abrigo Adélia Francisca Santana, como é mais conhecido, integra a rede de proteção social do município e segue diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A instituição presta atendimento contínuo a menores afastados temporariamente do convívio familiar por decisão judicial, garantindo cuidados essenciais, acompanhamento psicossocial e um ambiente seguro. O local também desenvolve iniciativas como o programa de apadrinhamento, que envolve voluntários em ações de apoio afetivo, material e profissional.
A melhoria da infraestrutura é considerada fundamental para assegurar a dignidade e a proteção dos adolescentes acolhidos. Manutenções como recuperação de paredes, nova pintura e adequações estruturais evitam infiltrações, fortalecem a segurança e contribuem para um ambiente mais saudável. Segundo a administração municipal, o objetivo é oferecer um espaço que reflita cuidado e respeito, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas à infância e adolescência.
O prefeito Affonso Cândido destacou a importância da obra para o bem-estar dos acolhidos. “Quando cuidamos da estrutura do abrigo, estamos cuidando diretamente dos adolescentes que dependem desse espaço. É nosso dever garantir que eles tenham conforto, segurança e acolhimento em um ambiente digno. Esta reforma é um gesto concreto do nosso compromisso com quem mais precisa”, afirmou.
A Semosp informou que os trabalhos seguiram cronograma contínuo e que novas melhorias poderão ser incorporadas conforme necessidades identificadas pela equipe técnica. A Semasf reforçou que a parceria entre as secretarias é essencial para manter o padrão de atendimento exigido para serviços dessa natureza.
A reforma do Abrigo Adélia Francisca Santana representa mais do que a renovação de um prédio: é um gesto que reafirma a responsabilidade coletiva com o futuro dos adolescentes que enfrentam momentos delicados em suas vidas. Ao revitalizar o espaço, a Prefeitura busca não apenas melhorar a estrutura, mas fortalecer o sentimento de cuidado e esperança que cada acolhido merece encontrar ao cruzar aquelas portas.
