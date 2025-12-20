Prefeitura entrega dos certificados do I Curso de Formação da Guarda Civil Municipal – GCM

Publicada em 20/12/2025 às 08h56
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito – SEMUST, realizou na tarde desta sexta-feira, 19, no Centro de Empreendedorismo, a entrega dos certificados do I Curso de Formação em Técnicas e Procedimentos Operacionais para Armamento e Tiro da Guarda Civil Municipal – GCM.
O curso é resultado de uma importante parceria entre o Município de Ariquemes e o Governo do Estado de Rondônia, tendo como instituição responsável pelas aulas a Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, referência em capacitação profissional na área da segurança pública.
Este momento marca um passo histórico e pioneiro em Rondônia, já que Ariquemes se destaca como a primeira cidade do Estado a oferecer formação técnica e especializada à sua Guarda Municipal com este nível de qualificação.
Além de elevar o padrão profissional da corporação, o curso representa um pré-requisito fundamental para a aquisição do armamento, que será realizada em breve também em parceria com o Governo do Estado.
Investir na formação técnica da Guarda Municipal é investir diretamente na segurança pública, garantindo profissionais mais capacitados, preparados para situações reais de operação e alinhados aos protocolos modernos que norteiam o trabalho das forças de segurança em todo o país.
A Prefeitura de Ariquemes segue avançando, fortalecendo instituições, criando oportunidades e assegurando que a população seja atendida por servidores cada vez mais preparados para construir uma cidade mais segura, justa e protegida.
