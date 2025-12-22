Prefeitura e Câmara unem esforços para realizar a Festa da Virada e fortalecer o comércio local 

Publicada em 22/12/2025 às 14h55
A Prefeitura de Espigão do Oeste, em parceria com a Câmara de Vereadores, Associação Comercial e empresas locais, confirmou a realização da Festa da Virada, um Réveillon especial pensado para celebrar a chegada do novo ano e impulsionar a economia do município.
A iniciativa nasceu a partir do diálogo com o comércio local, que apontou a redução do movimento no período de final de ano. Sensíveis a essa demanda, o Poder Executivo e o Legislativo uniram forças para criar uma ação que estimule a circulação de pessoas, valorize os empreendedores e ofereça um momento de confraternização para toda a população.
Para viabilizar o evento, a Prefeitura e a Câmara contam com o apoio de parceiros como Credecis, Cressol, Globo Aves, Grupo Caiu, além da Associação Comercial e demais empresas que acreditaram na proposta. Essa união garante um Réveillon organizado, seguro e voltado para toda a família.
A parceria entre os poderes Executivo e Legislativo, com apoio unânime dos vereadores e vereadoras, reforça o compromisso coletivo com o desenvolvimento econômico, social e cultural de Espigão do Oeste. O prefeito Hélio foi reconhecido pela sensibilidade e agilidade em acolher a proposta, fortalecendo o trabalho conjunto com o setor produtivo.
A Prefeitura de Espigão do Oeste e a Câmara de Vereadores convidam toda a população para participar da Festa da Virada, celebrar o Réveillon e prestigiar o comércio local, em um evento construído de forma coletiva, que reafirma o compromisso com uma Espigão do Oeste cada vez mais unida e forte.
