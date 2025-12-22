Prefeitura de Porto Velho intensifica limpeza de canal e melhora escoamento das águas na avenida Brasília

Publicada em 22/12/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizou uma importante ação de limpeza de canal na avenida Brasília, no trecho entre as ruas Rio de Janeiro e Alexandre Guimarães. O serviço teve como objetivo principal melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os riscos de alagamentos, especialmente neste período de chuvas fortes.
A intervenção contemplou a retirada de grande volume de lixo, entulhos e materiais descartados de forma irregular no canal, que comprometiam o fluxo da água.
Para garantir a eficiência do trabalho, a equipe utilizou serviços manuais, além do uso de maquinário para acelerar a remoção dos resíduos.
A limpeza do canal contribui diretamente para a prevenção de enchentes, melhora as condições sanitárias da região e promove mais segurança para moradores e comerciantes que utilizam diariamente a via.
Prefeitura reforça que novas frentes de trabalho seguirão sendo realizadas em outros bairros
O secretário-executivo de Saneamento Básico, Giovani Marini, destacou a importância da ação e o compromisso da gestão municipal com a manutenção da cidade.
“Esse trabalho de limpeza de canais é fundamental para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem urbana. Estamos atuando de forma preventiva, evitando problemas maiores e assegurando mais qualidade de vida para a população”, afirmou.
Giovani Marini ressaltou ainda que a ação faz parte de um cronograma contínuo de serviços de saneamento básico executados em diversos pontos da cidade.
“Nosso objetivo é manter os canais desobstruídos, reduzir os impactos das chuvas e cuidar do ambiente urbano. A participação da população também é essencial, evitando o descarte irregular de lixo”, completou.
A Prefeitura reforça que novas frentes de trabalho seguirão sendo realizadas em outros bairros, priorizando áreas mais afetadas por alagamentos. A gestão municipal segue empenhada em promover uma cidade mais limpa, segura e preparada para enfrentar os desafios do período chuvoso.
