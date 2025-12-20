Prefeitura de Porto Velho entrega mais de mil bicicletas aos alunos da rede municipal que tiraram as melhores notas

Publicada em 20/12/2025 às 10h50
A tarde de sexta-feira (19) foi só euforia, animação e felicidade no Parque da Cidade. Crianças do 2º ao 9º ano que estudam nas escolas municipais e tiraram boas notas no programa Avalia Porto Velho foram premiadas com a tão sonhada bicicleta, por meio do Projeto Aluno Destaque da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O prefeito Léo Moraes fez questão de entregar os prêmios.
“Isso aqui é o reconhecimento aos alunos de destaque, com a melhor performance. Lembrando que não é uma competição entre alunos, mas também serve de inspiração, muitas vezes de exemplo, sobre a necessidade daquela dedicação, daquele empenho e também para os pais acompanharem, aumentarem o monitoramento dos estudos de seus filhos”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
Além da premiação aos estudantes, o prefeito anunciou que também haverá o reconhecimento para os professores que mais se empenharam e tiveram a maior quantidade de alunos com boas notas. Em janeiro próximo, cerca de 200 profissionais receberão notebooks como prêmios pela sua dedicação em sala de aula.
FELICIDADE
Nair Souza era só felicidade e orgulho do filho Caio Calebe, estudante do 5º ano da Escola Darcy Ribeiro. Ela reconhece que a iniciativa da Prefeitura em premiar os alunos destaques é importante tanto para eles quanto para os pais.
“Sinto muito orgulho por ele ter se esforçado bastante, por está aqui recebendo esse presente maravilhoso, porque não é fácil. Tem pessoas com muitas dificuldades para chegar até a escola, mas graças a Deus que muitos se esforçaram e a Prefeitura ajuda bastante”, afirmou.
Sentimento semelhante foi compartilhado por Vanicleia da Silva Ferreira e a filha Lohane da Silva dos Santos, 8 anos de idade, estudante do 2º ano-B também da Escola Darcy Ribeiro.
“Agradeço a Deus pela vida da minha filha, pela professora e pela parceria estabelecida entre a escola e os pais. Ela obteve um excelente desempenho nessa prova, e nós a auxiliamos bastante em casa, como sempre fazemos. Considero essa iniciativa muito gratificante e maravilhosa”, destacou Vanicleia.
INICIATIVA INÉDITA
O titular da Semed, Leonardo Leocádio, destacou a iniciativa inédita da pasta, mas ressaltou que o objetivo é incentivar o estudo e não apenas recompensar o desempenho individual ou promover uma competição entre os estudantes.
“Desejamos, antes, demonstrar que a dedicação e o esforço diário nos estudos são fundamentais para alcançar objetivos importantes. Acreditamos que esta iniciativa inspirará nossos alunos e trará resultados positivos nos próximos anos”, disse o secretário.
ENTREGA SIMBÓLICA
Durante a solenidade foram entregues cerca de 300 bicicletas para estudantes de 79 escolas urbanas e duas rurais. Os demais alunos receberão os prêmios nas escolas onde estudam.
Ao todo, 106 unidades escolares participaram do Projeto Aluno Destaque, sendo que a Escola Antônio Ferreira foi a que teve a maior quantidade de estudantes com notas altas. No total, 1.200 alunos se destacaram nesta 1ª edição do projeto.
A solenidade contou ainda com a presença de vários secretários municipais, vereadores, professores e gestores escolares.
