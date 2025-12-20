Prefeitura de Porto Velho enfrenta problema histórico de alagamentos com nova drenagem e substituição de manilhas

Publicada em 20/12/2025 às 11h05
O acúmulo de água em valas abertas e a ausência de escoamento adequado fazem parte da rotina de moradores que, há mais de 30 anos, convivem com alagamentos constantes na região. Durante o período chuvoso, os transtornos se intensificam, provocando prejuízos materiais, dificuldades de mobilidade e insegurança para as famílias.
Diante desse cenário histórico, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), iniciou uma série de intervenções no local para solucionar o problema de forma definitiva. As equipes estão atuando na desobstrução das valas e na implantação de uma nova estrutura de drenagem.
Os serviços incluem a substituição de manilhas antigas de 60 centímetros, que já não suportavam o volume de água, por tubos de ferro mais eficientes. Em um trecho específico, que recebe a água de mais de 20 ruas, estão sendo instalados três tubos de ferro, com seis metros de comprimento cada, ampliando a capacidade de vazão e melhorando o escoamento das águas.
Além disso, está sendo executada nova drenagem na área, com a substituição das antigas manilhas pelo novo sistema de tubos, garantindo maior durabilidade e eficiência. As equipes também realizam a limpeza dos bueiros, retirando entulhos e resíduos acumulados ao longo dos anos, que impediam o fluxo correto da água.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, a obra representa um avanço importante no enfrentamento de problemas históricos.
“Estamos tratando uma situação que se arrasta há mais de 30 anos. A nova drenagem, a substituição das manilhas e a limpeza dos bueiros fazem parte de um conjunto de ações planejadas para resolver o problema na raiz”, destacou.
O secretário reforçou que a determinação da gestão é levar soluções duradouras à população.
“Não é apenas uma ação emergencial. Estamos investindo em infraestrutura para garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida, principalmente durante o período de chuvas”, completou Cantanhede.
Morador da região há seis anos, Jeanucir relata os prejuízos enfrentados com os alagamentos.
“A situação da gente aqui é triste. Da última vez que choveu, a gente perdeu tudo”, contou.
Mesmo após anos de dificuldades, o morador demonstra esperança com as obras em andamento.
“Acreditamos que, com essa nova gestão, que está fazendo a limpeza dos canais, colocando os tubos e melhorando a drenagem, já melhora para a gente. Nosso sentimento agora é de alegria”, afirmou.
A Prefeitura de Porto Velho segue executando ações de drenagem urbana em áreas críticas da capital, reforçando o compromisso de reduzir alagamentos e garantir melhores condições de vida à população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!