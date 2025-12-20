Porto Velho: Reunião com frente feminina apresenta obra da Casa da Mulher Brasileira

Publicada em 20/12/2025 às 11h11
Uma reunião realizada nesta última semana no Prédio do Relógio, sede do Poder Executivo de Porto Velho, promoveu o alinhamento das tratativas referentes à construção da Casa da Mulher Brasileira, que se encontra em fase de reformulação do projeto arquitetônico para o início das obras.
Participaram do encontro integrantes de entidades civis e representantes políticos que atuam de forma incisiva nas pautas relacionadas à proteção dos direitos das mulheres, entre eles a deputada Cláudia de Jesus, a jornalista Luciana Oliveira, a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Anne Cleyanne, além do prefeito Léo Moraes.
Durante a reunião, o Executivo Municipal apresentou o andamento do projeto e as projeções para a entrega da estrutura, que será um importante polo de combate à violência doméstica e de proteção à integridade das mulheres.
Vale destacar que o projeto está em andamento há mais de oito anos. Em razão da morosidade, o plano inicial acabou ficando defasado, tornando necessária a remodelação do projeto arquitetônico, bem como a definição de um novo terreno para a construção do prédio. A previsão é de que a obra seja concluída em 2027.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, os trabalhos desenvolvidos pela Casa da Mulher Brasileira irão integrar uma série de ações que serão implementadas ao longo de 2026 e que prometem reduzir de maneira significativa os índices de violência contra a mulher na região.
“A construção da Casa da Mulher Brasileira é um passo gigantesco em defesa da integridade das mulheres porto-velhenses. Para o próximo ano, por meio da nossa coordenadoria, iremos desenvolver ações de acolhimento às vítimas e de combate aos agressores”, destacou o prefeito.
A Casa da Mulher Brasileira oferecerá atendimento humanizado, reunindo em um único espaço serviços essenciais para o enfrentamento de diversos tipos de violência doméstica, como acolhimento e triagem, apoio psicossocial, Delegacia Especializada, Juizado, Ministério Público, Defensoria Pública, promoção da autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes.
