Polícia Civil recupera 50 aparelhos celulares furtados de transportadora

Por PC/RO
Publicada em 17/12/2025 às 16h05
Publicada em 17/12/2025 às 16h05
Nesta quarta-feira (17), a Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP), recuperou 50 aparelhos celulares novos que haviam sido desviados de um furgão pertencente a uma transportadora.
As diligências realizadas pela equipe policial permitiram a rápida localização do material subtraído, bem como a identificação da autoria do crime. Os aparelhos recuperados serão restituídos ao legítimo proprietário, após a adoção dos procedimentos legais cabíveis.
A Polícia Civil segue atuando de forma firme e contínua no combate aos crimes patrimoniais, reforçando seu compromisso com a investigação qualificada e a repressão às práticas ilícitas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!