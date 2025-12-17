Lula deve ir ao Amazonas em fevereiro para anunciar asfaltamento da BR-319: rodovia faz ligação com Rondônia

Publicada em 17/12/2025 às 16h27
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve cumprir agenda no Amazonas em fevereiro para anunciar a liberação do asfaltamento da BR-319, além de inaugurar pontes e apresentar novos avanços em obras de infraestrutura no estado. A informação foi confirmada pelo senador Omar Aziz (PSD), que relatou tratativas recentes com o chefe do Executivo federal.
De acordo com o parlamentar, a programação presidencial incluiria a inauguração de duas pontes localizadas ao longo do traçado da rodovia, sendo uma já concluída e outra em fase final de execução. Também estaria prevista a entrega de cerca de 52 quilômetros de asfalto e o anúncio formal da liberação do processo que viabiliza a pavimentação integral da BR-319.
Os entraves envolvendo a rodovia seguem como um dos principais temas do debate político na região Norte. Defensor da obra, Omar Aziz sustenta que a BR-319 tem papel estratégico para o Amazonas, não apenas como via de transporte, mas como fator de integração territorial e redução do isolamento de populações que dependem da ligação terrestre com outros estados.
Segundo o senador, além da pavimentação, o debate envolve questões sociais sensíveis relacionadas às comunidades indígenas. Ele aponta a existência de índices elevados de alcoolismo e suicídio, associados ao conflito entre a cultura tradicional e a expansão da sociedade urbana, defendendo que políticas públicas sejam adotadas para enfrentar esses problemas, com respeito aos povos originários.
Aziz também voltou a mencionar divergências com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em relação à condução das discussões sobre a BR-319. O senador atribui à postura do ministério parte dos atrasos no andamento das obras e afirma discordar da forma como a realidade amazônica é analisada a partir de outras regiões do país, embora ressalte que não há divergência de natureza pessoal.
Além das pautas relacionadas à infraestrutura viária, Omar Aziz citou projetos que pretende deixar como legado no Amazonas. Entre eles está a proposta de implantação de uma unidade hospitalar nos moldes do Hospital Sarah Kubitschek, referência nacional em reabilitação, ortopedia e neurocirurgia. A ideia, segundo o senador, é criar um hospital de grande porte, superior ao Delphina Aziz, voltado ao atendimento das futuras gerações e ao fortalecimento da rede pública de saúde no estado.
