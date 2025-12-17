Com foco na segurança viária, governo de RO promove curso de capacitação para mototaxistas

Publicada em 17/12/2025 às 16h19
O governo de Rondônia realizou nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, um curso de capacitação voltado a mototaxistas, com foco na segurança viária e na qualificação profissional da categoria. A formação aconteceu em Porto Velho, por meio da Escola Pública de Trânsito (EPT), vinculada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), e reuniu condutores que atuam no transporte de passageiros sobre duas rodas.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento técnico, fortalecer a condução responsável e atualizar os profissionais quanto às normas que regulamentam a atividade. O curso integra as políticas do governo de Rondônia voltadas à prevenção de acidentes e à valorização da vida no trânsito, por meio da educação e da profissionalização dos condutores.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a capacitação funciona como ferramenta de segurança e preservação da vida. “A qualificação contribui para um trânsito mais seguro e para um serviço prestado com mais responsabilidade à população”, salientou.
BOAS PRÁTICAS
Durante a formação, os participantes receberam orientações sobre ética e cidadania na atividade profissional, legislação de trânsito, gestão de riscos na condução de motocicletas, segurança e saúde do condutor, além de boas práticas no transporte de passageiros. Os conteúdos abordaram desde pilotagem segura e prevenção de acidentes até cuidados com o veículo, uso adequado dos equipamentos de proteção e atendimento ao cliente.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, ressaltou o impacto direto da capacitação no dia a dia do trânsito. “Cada mototaxista capacitado representa mais consciência, mais responsabilidade e mais segurança nas vias. Esse trabalho educativo reforça nosso compromisso com a redução de sinistros e com a valorização dos profissionais que atuam diariamente no transporte de pessoas.”
O curso contou ainda com atividades práticas, permitindo que os condutores aplicassem, na condução do veículo, técnicas de postura corporal, verificação dos equipamentos de segurança e procedimentos adequados para o transporte de passageiros, fortalecendo atitudes seguras e preventivas no trânsito.
