Federação de Futebol realiza evento de lançamento do Rondoniense Sicredi 2026

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia deu o ponta pé inicial para o início da principal competição esportiva de Rondônia, o evento de lançamento do Rondoniense Sicredi 2026 reuniu autoridades, convidados parceiros e a imprensa.
A festa da 36ª edição da competição foi marcada por discursos de pertencimento ao futebol de Rondônia, com objtivo de fortalecer os clubes locais, com estádios cheios e a grande mídia na divulgação dos jogos, "nós precisamos torcer por nossos clubes, seja o Gazin Porto Velho, seja o Genus, o Rondoniense, o Barcelona, Ji-Paraná o Guaporé, o União Cacoalense, vamos torcer pelo nosso futebol juntos fortalecemos os clubes e dessa forma podemos ascender pra divisões da elite do futebol brasileiro, "frisou presidente da FFER Heitor Costa.
O evento de lançamento da competição contou com a presença dos diretores da FFER, do secretário Paulo Ígor da Sejucel, o vereador Nilton Souza, presidentes de clubes entres outras autoridades e entidades que apoiam o futebol rondoniense. No evento a bola oficial do campeonato, o troféu e as primeiras rodadas da competição foram divulgadas ao público.
O Rondoniense Sicredi 2026 começar no dia 17 de janeiro com os jogos do Gazin Porto Velho e Rondoniense no Aluízio Ferreira, União Cacoalense e Barcelona no Aglair Tonelli e no dia 18 Ji-Paraná e Guaporé no Biancão. O Rondoniense 2026 abrirá as portas para os clubes de Rondônia nas competições nacionais, duas vagas no Brasileiro da Série D e duas vagas na Copa do Brasil e na Copa Verde/Norte.
