Prefeitura de Porto Velho adere ao Programa Time Brasil e reforça compromisso com a integridade pública

Publicada em 17/12/2025 às 16h21
O município de Porto Velho passou a integrar o Programa Time Brasil, da Controladoria-Geral da União (CGU), iniciativa voltada ao fortalecimento das políticas de integridade pública em estados e municípios. O termo de adesão foi assinado nesta quarta-feira (17), no Prédio do Relógio, por meio da Controladoria Geral do Município (CGM), onde incluem orientações sobre boas práticas, monitoramento e prevenção de riscos na gestão pública.
A medida reforça o compromisso da Prefeitura com a transparência, a boa governança e o uso responsável dos recursos públicos, colocando Porto Velho entre os municípios que adotam mecanismos de integridade para aprimorar a administração e fortalecer a confiança da população na gestão municipal.
“É a oportunidade de o município oferecer mais transparência, mais participação popular e melhorias nas políticas públicas mais assertivas. Nós já tivemos muito sucesso durante esse ano com selo diamante na transparência e esse Time Brasil veio entregar suporte, capacitar e colaborar para que tenhamos mais medidas de integridade”, disse o prefeito da capital, Léo Moraes.
O programa oferece orientações, metodologias e ferramentas para que governos municipais e estaduais implementem mecanismos de transparência, monitoramento e contribuindo para uma administração mais ética, eficiente e próxima da população. A iniciativa reforça o esforço da Prefeitura de Porto Velho em implementar políticas de integridade, fortalecer controles internos e garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável, em benefício da população.
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
Segundo a Sônia Maria, o programa promove capacitação de servidores, suporte técnico e troca de experiências entre gestores
Para o Controlador Geral do Município de Porto Velho, Jonhy Milson Martins, a adesão ao Time Brasil representa um compromisso com a gestão pública transparente, permitindo identificar riscos, aprimorar processos e consolidar a cultura de integridade em todas as áreas da administração municipal.
“Representa um passo gigantesco que a prefeitura vem tomando. Aderindo ao programa, a gente vai conseguir implementar ações nas áreas de controle interno, auditoria e transparência para que a gente possa evoluir. Foram definidas 14 ações para o ano de 2026 e com isso a prefeitura de Porto Velho vai dar um passo muito grande”, finaliza o Controlador Geral.
Segundo a Superintendente da CGU em Rondônia, Sônia Maria Mendes Moraes Silva, o programa também promove capacitação de servidores, suporte técnico e troca de experiências entre gestores, fortalecendo a governança e garantindo maior confiança da sociedade nas instituições públicas.
“O termo de adesão significa, que a prefeitura de Porto Velho se compromete a implementar ações de integridade no âmbito e a CGU se dispõe a prestar o apoio, para que a prefeitura execute e implemente as ações que ela mesmo decidiu, promovendo uma administração mais ética, eficiente e comprometida com o interesse público”, concluiu.
