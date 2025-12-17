Governo de Rondônia realiza entrega de certificado e kits aos concluintes do programa Vencer

Publicada em 17/12/2025 às 16h30
Nesta terça-feira (16), o governo de Rondônia promoveu a cerimônia de certificação e entrega de kits profissionais do Programa Vencer para concluintes do curso técnico em Estética. A cerimônia, realizada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), aconteceu no auditório do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), em Porto Velho reforçando o vínculo entre o cidadão e o estado em relação à qualificação profissional, geração de emprego e renda e o estímulo ao empreendedorismo.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o programa Vencer foi criado para transformar realidades por meio do conhecimento e do trabalho digno. “A verdadeira transformação social acontece quando oferecemos oportunidades reais. O Programa Vencer capacita, incentiva o empreendedorismo e garante meios para que as pessoas iniciem ou fortaleçam seus negócios. Queremos que os cidadãos rondonienses tenham condições de crescer, prosperar e vencer”.
Além dos certificados, as concluintes receberam kits profissionais, compostos por maca e equipamentos de alta frequência para os tratamentos estéticos, garantindo condições imediatas de atuação no mercado de trabalho, seja como profissionais autônomas ou empreendedoras.
A titular da Seas, Luana Rocha, ressaltou que, o programa foi estruturado para ir além da capacitação teórica, oferecendo suporte completo para quem deseja ingressar ou se consolidar no mercado. “O Programa Vencer une formação técnica de qualidade, incentivo financeiro, entrega de kits profissionais e acesso às linhas de crédito do Banco do Povo, com condições facilitadas para estimular a abertura de novos negócios. A secretária destacou ainda, que o objetivo é garantir autonomia, dignidade e novas perspectivas de futuro para as participantes.
NOVA ETAPA PROFISSIONAL
Entre as formandas, a emoção marcou o momento. A aluna Ariane de Farias Zanquetti, do curso técnico em Estética, afirmou que a conclusão representa uma nova etapa profissional. “Hoje eu tenho a prática e a teoria juntas. Isso fez toda a diferença no meu trabalho e na satisfação das minhas clientes”.
Já Ilma Cabral, também concluinte do curso destacou a importância do diploma e da oportunidade oferecida pelo governo. “Foi um pontapé inicial para a nossa carreira. A didática foi excelente e nos preparou para o mercado e para a vida profissional.”
O Programa Vencer promove qualificação profissional por meio de cursos presenciais gratuitos, concede auxílio financeiro temporário de R$ 200 por mês durante 12 meses e realiza a entrega de kits de trabalho. Implantado em 2024, o programa já alcançou milhares de cidadãos em várias regiões do estado, fortalecendo a política de geração de emprego e renda em Rondônia.
