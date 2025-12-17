Flamengo, Vasco e Corinthians estão entre as maiores torcidas de Porto Velho

Publicada em 17/12/2025 às 16h42
O futebol brasileiro promete movimentar Porto Velho nesta quarta-feira (17), com jogos decisivos envolvendo três clubes que figuram entre as maiores torcidas da capital rondoniense: Flamengo, Corinthians e Vasco. A transmissão das partidas será realizada pela Prefeitura de Porto Velho, no Parque da Cidade.
A programação começa às 13h, com a transmissão ao vivo da final do Mundial de Clubes entre Flamengo e Paris Saint-Germain (PSG). Mais tarde, às 20h30, o público poderá acompanhar no telão a final da Copa do Brasil, que coloca frente a frente Vasco e Corinthians.
“A transmissão da final da Copa Libertadores foi um sucesso. Agora é reunir os amigos e a família para torcer com a gente aqui no Parque da Cidade”, convidou o prefeito Léo Moraes.
Além de proporcionar lazer à população, as transmissões também contribuem para o aquecimento da economia local, especialmente no setor de serviços. Seguindo a tendência adotada por grandes cidades brasileiras, a Prefeitura de Porto Velho decretou ponto facultativo em meio expediente para que os servidores municipais possam acompanhar as partidas.
E a programação não para por aí. As atrações de fim de ano do Parque da Cidade seguem normalmente, com a abertura da pista de patinação no gelo, trenzinho e outras atividades, a partir das 17h, garantindo diversão para toda a família.
