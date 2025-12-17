TJRO conclui reforma e ampliação do Fórum de Ji-Paraná

Publicada em 17/12/2025 às 17h01
O Tribunal de Justiça de Rondônia concluiu esta semana a reforma e ampliação do prédio do Fórum da Comarca de Ji-Paraná, simbolizando o compromisso com a melhoria da infraestrutura do Poder Judiciário e com a oferta de um ambiente mais adequado para magistrados(as), servidores(as) e jurisdicionados(as).
A conclusão da obra foi anunciada pelo juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti, e pela secretária administrativa Elaine Bettanin em uma solenidade no auditório do fórum. A juíza diretora do fórum, Ana Valéria Santiago, e o juiz João Valério destacaram o empenho da administração para atender as demandas de magistrados(as) e servidores(as).
Com a entrega da obra, o fórum passou a contar com mais um andar, além da adequação de outros dois pavimentos, preparados para abrigar a Central de Processos Eletrônicos (CPE) e novas unidades judiciais, possibilitando a atuação de novos juízes na comarca. As intervenções ampliam a capacidade física do prédio e garantem melhores condições de trabalho e atendimento à população.
A modernização do espaço contempla melhorias estruturais, funcionais e de acessibilidade, alinhadas aos padrões atuais de eficiência administrativa e tecnológica do TJRO. A ampliação também acompanha o crescimento da demanda processual na região, assegurando maior organização, fluidez dos serviços e fortalecimento da prestação jurisdicional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!