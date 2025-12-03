3ª Corrida Natalina Inclusiva reúne comunidade e celebra o cuidado

Publicada em 17/12/2025 às 14h43
Corrida contou com percursos adaptados, apoio de voluntários e participação de atletas de diferentes idades, promovendo integração e convivência comunitária. (Foto: Assessoria/CrediSIS)
Com apoio do Sistema CrediSIS, evento mobilizou atletas, famílias e voluntários, promoveu inclusão de pessoas com deficiência e neurodivergências e arrecadou mais de 500 brinquedos
A Corrida Natalina Inclusiva transformou Ji-Paraná, município na Região Central de Rondônia, em um espaço de convivência, empatia e participação coletiva. Mesmo com a chuva, que marcou o fim da tarde do último sábado (13), centenas de pessoas se reuniram para participar da iniciativa, que contou com o apoio do Sistema CrediSIS e teve como propósito promover inclusão, incentivar a prática esportiva e mobilizar a comunidade em torno da solidariedade, com a arrecadação de mais de 500 brinquedos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social.
Realizado pelo Movimento e Afeto, o evento reuniu atletas das categorias Adulto, Infantil e Maratoninha, além de famílias, voluntários e espectadores. Os percursos adaptados e o suporte oferecido garantiram a participação de pessoas com diferentes deficiências e neurodivergências, destacando o compromisso da corrida em criar um ambiente acessível, acolhedor e respeitoso para todos os públicos.
Para o presidente do Sistema CrediSIS, Otelo Castellani Filho, a participação na Corrida Natalina Inclusiva está alinhada aos valores que orientam a atuação e aos princípios do cooperativismo, especialmente ao sétimo, que trata do interesse pela comunidade.
“Iniciativas como a Corrida Natalina Inclusiva dialogam diretamente com os princípios do cooperativismo. Ao apoiar um evento que incentiva a participação de pessoas com deficiência, promove inclusão e mobiliza a sociedade para uma causa social tão importante, reafirmamos o compromisso do Sistema CrediSIS com o desenvolvimento humano e com ações que transformam realidades”, declarou Otelo.
A participação do Sistema CrediSIS no apoio à Corrida Natalina Inclusiva também contou com o envolvimento de colaboradores da Central CrediSIS, que atuaram como voluntários na organização do evento. As equipes auxiliaram na demarcação da pista, na orientação dos participantes e na entrega de água aos corredores.
Mesmo com chuva em Ji-Paraná, a corrida reuniu mais de 350 corredores, além de voluntários e famílias, em uma ação voltada à inclusão. (Foto: Assessoria/CrediSIS)
Farid Milet, diretor de Negócios do Sistema CrediSIS, destacou a importância de investir em ações que promovem a convivência comunitária, a solidariedade e o cuidado com as pessoas. Para ele, a corrida representa uma oportunidade de estimular hábitos saudáveis e ampliar o senso coletivo de responsabilidade social.
“Essa corrida vai além da atividade esportiva. Ela cria conexões entre as pessoas, incentiva a empatia e amplia o olhar para a inclusão. Apoiar esse tipo de iniciativa é uma forma concreta de contribuir para uma comunidade mais participativa, sensível às diferenças e comprometida com o bem-estar coletivo”, afirmou Farid.
Entre os participantes da corrida, a experiência também foi marcada por significados pessoais. Lucilene Custodio, que participou da prova, compartilhou o que a motivou a estar presente e ressaltou a importância de cada pessoa fazer a sua parte para construir uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.
“Eu participei porque acredito que inclusão começa com atitudes simples. Estar aqui é uma forma de mostrar que todos têm espaço e que cada um pode contribuir para um ambiente mais justo e acolhedor”, afirmou Lucilene.
A organização do evento celebrou os resultados alcançados nesta edição, que reuniu mais de 350 participantes, mesmo com condições climáticas adversas. Uma das idealizadoras da Corrida Natalina Inclusiva, Carla Moscoso, destacou o engajamento, agradeceu o apoio recebido ao longo de toda a mobilização e comemorou a arrecadação de mais de 500 brinquedos, resultado da contribuição de participantes e espectadores.
“O sucesso do evento mostra que as pessoas acreditam na inclusão e na solidariedade. Mesmo com a chuva, muitos corredores participaram, doaram brinquedos e estiveram presentes. Somos gratos aos patrocinadores e parceiros, especialmente ao Sistema CrediSIS, que acreditou na proposta desde o início e caminhou conosco para tornar tudo isso possível”, destacou Carla.
A presença de pessoas de diferentes idades, histórias e realidades demonstra a relevância e importância de iniciativas que promovem o respeito às diferenças e estimulam a participação social. Ao apoiar a Corrida Natalina Inclusiva, o Sistema CrediSIS reafirma seu compromisso com ações que contribuem para o desenvolvimento humano e comunitário, e práticas que colocam as pessoas no centro, promovendo inclusão, solidariedade e cuidado coletivo.
