Pedro Fernandes defende estado de calamidade para o leite e propõe CPI durante audiência pública em Ariquemes

A Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, na última segunda-feira (15), uma audiência pública realizada na Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) para discutir a grave crise enfrentada pelos produtores de leite no estado. O encontro reuniu representantes do setor produtivo, entidades de classe e autoridades, e teve como foco o preço pago ao produtor e a falta de previsibilidade do mercado.
Durante a audiência, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) fez uma defesa firme do setor produtivo e apresentou encaminhamentos considerados centrais para enfrentar o problema. Em sua fala, o parlamentar destacou a necessidade de medidas imediatas e estruturantes.
“Eu acho muito viável a gente encaminhar e reunir com o Governo do Estado pra ele decretar o estado de calamidade pública do leite. Isso aí é uma das propostas viáveis”, afirmou.
Pedro Fernandes também defendeu mais transparência na formação do preço do leite em Rondônia e questionou a atuação do Conseleite, destacando a percepção dos produtores em relação ao mercado.
“Por mais que as indústrias falam que não interferem no mercado do leite no estado de Rondônia, não é o que a gente ouve pelos quatro cantos”, declarou.
O deputado relembrou experiências vividas no cooperativismo e apontou situações em que produtores ficaram reféns da indústria, com impactos diretos no preço pago ao produtor. “Então a realidade é essa, tem um monopólio, tem um mercado aí. […] Tudo se trava a preço. Preço do boi trava na Bolsa, preço da soja trava, preço do milho trava, e o produtor que consegue travar o preço do produto dele consegue fazer planejamento. E no leite não consegue.”
Pedro Fernandes também defendeu a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a formação do preço do leite no estado. “Eu sou a favor da gente abrir a CPI e averiguar. Se não deve nada, a gente só vai comprovar e tirar essa dúvida da cabeça do nosso produtor.”
Em sua fala, o parlamentar fez ainda um relato pessoal para reforçar sua ligação com a atividade leiteira. “Eu sou filho daquele seu João Mineiro, que tirava leite todo dia. […] Daquele tempo eu conheço o que é o leite, o que é um produtor de leite. E toda vida quem paga o preço é o produtor.”
Pedro Fernandes também destacou a importância do cooperativismo como alternativa para fortalecer o setor, citando exemplos de outros estados e experiências bem-sucedidas em Rondônia. Ele parabenizou as entidades organizadas que participaram da audiência, como Fetagro, Faperon, Apron e associações de produtores como a Girolando, ressaltando que a mobilização do setor é fundamental para avançar em soluções concretas.
Após a audiência, o deputado reforçou os encaminhamentos que serão levados à Assembleia Legislativa. “Fiz duas proposituras importantes aqui. Que o governo do estado decreta o estado de calamidade pública do leite, que foi uma proposta também dos produtores, e vamos abrir uma CPI para averiguar o ConceLeite e como é formada a base do preço do leite no estado de Rondônia”, afirmou.
