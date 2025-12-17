Semaf realiza reunião de alinhamento com as equipes de execuções orçamentárias das secretarias

Por Assessoria
Publicada em 17/12/2025 às 15h02
Publicada em 17/12/2025 às 15h02
Na manhã desta quarta-feira, 17 de dezembro, a SEMAF realizou reunião de alinhamento com as equipes de execuções orçamentárias das secretarias e com a empresa responsável pelos sistemas do município. Objetivo claro: sanar dúvidas, aprimorar a sistematização operacional e fortalecer os fluxos de trabalho.
Com base no feedback de 2025 e em novos alinhamentos para 2026, reforçamos processos para garantir serviços mais ágeis, transparentes e com qualidade para quem mais importa: a população de Espigão D’Oeste.
Sua voz orienta melhorias. Deixe sugestões nos comentários e participe da construção de um serviço público cada vez melhor.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!