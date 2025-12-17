Bruna Biancardi fala sobre idas e vindas com Neymar: “Nova fase”

Publicada em 17/12/2025 às 14h51
Bruna Biancardi falou abertamente sobre os altos e baixos do relacionamento com Neymar Jr. em entrevista publicada nesta terça-feira (16). À revista Crescer, a influenciadora abordou a exposição pública do casal, os aprendizados recentes e o momento atual da relação, que, segundo ela, passa por uma fase mais equilibrada.
A entrevista foi realizada na mansão da família, em Santos (SP), e contou com a participação do jogador. Bruna afirmou que a visibilidade constante do relacionamento interferiu diretamente nas decisões tomadas ao longo do tempo, especialmente por causa das críticas externas. “Eu me deixava levar pelos comentários, pelas críticas das pessoas que não sabem e não vivem o nosso relacionamento”, relatou. Segundo ela, esse comportamento acabou influenciando sentimentos e escolhas.
Com o tempo, a influenciadora diz ter mudado a forma de lidar com a opinião pública. “Mas aprendi que tinha que ouvir meu coração, fazer o que eu tinha que fazer pela minha família e, hoje, a gente vive uma nova fase”, afirmou, ao explicar o amadurecimento pessoal que precedeu a retomada da relação.
Durante a conversa, Bruna Biancardi contou que passou a observar outros relacionamentos para entender que conflitos fazem parte da vida a dois. Para ela, a diferença está no nível de exposição. “Nenhum relacionamento é perfeito. Tem fases, momentos... A diferença é que o meu é exposto – o que deixa tudo muito mais delicado”, disse.
A influenciadora também destacou que o casal precisou lidar com erros do passado e buscar crescimento conjunto. Segundo Bruna, o foco atual está na família construída ao longo da relação e no aprendizado adquirido com as dificuldades enfrentadas. “Mas o amor é a base de tudo. Aprendemos com os erros e, hoje, estamos aqui, felizes, com a nossa família”, declarou.
Ao final, Bruna afirmou que priorizou o equilíbrio emocional antes de retomar o relacionamento, ressaltando que a fase atual é resultado de decisões mais conscientes e alinhadas com seus valores pessoais.
