Gracyanne Barbosa exibe bumbum após harmonização glútea

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para mostrar o resultado parcial de um procedimento estético realizado recentemente. Aos 42 anos, a musa fitness compartilhou nos stories do Instagram, nesta terça-feira (16), imagens após passar por uma harmonização glútea e afirmou estar satisfeita com a mudança, mesmo antes da conclusão do tratamento.
Na publicação, Gracyanne apareceu ao lado do médico Fúvio Luca e destacou a melhora em um ponto que a incomodava. “Nem é o resultado final e eu já amei. A flacidez que me incomodava já está bem melhor”, escreveu ao comentar o efeito inicial do procedimento.
Além da intervenção estética, a influenciadora explicou que tem mantido uma rotina de exercícios adaptada para fortalecer a região. Segundo ela, os treinos seguem com restrições por conta da recuperação física. “Ainda com pouca flexão no joelho (bem pouca), então fazendo mais flexão de quadril. O foco aí é o glúteo”, relatou.
Gracyanne vem reduzindo a intensidade das atividades desde que sofreu uma lesão durante uma apresentação no quadro Dança dos Famosos, exibido pelo Domingão com Huck, da TV Globo, em setembro. Na ocasião, ela rompeu o tendão e precisou deixar a competição.
Após o acidente, a ex-BBB passou por cirurgia no joelho e segue em processo de reabilitação. Desde então, tem dividido com os seguidores relatos sobre a recuperação e a evolução do quadro clínico. Apesar da interrupção neste ano, Gracyanne já está confirmada na edição de 2026 do Dança dos Famosos.
Na atual temporada do quadro, quem conquistou o título foi o ator Silvero Pereira, que competiu ao lado da bailarina Thaís Sousa.
