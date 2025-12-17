Polícia prende homem acusado de perseguir Isis Valverde no Rio de Janeiro

Publicada em 17/12/2025 às 14h44
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de terça-feira (16), um homem suspeito de perseguir a atriz Isis Valverde. A ação foi realizada pela Delegacia Antissequestro (DAS), que identificou o investigado como Cristiano Rodrigues Kellermann, natural do Rio Grande do Sul, que teria viajado até a capital fluminense com o objetivo de se aproximar da artista.
De acordo com as investigações, o suspeito tentou contato direto com Isis Valverde em pelo menos três ocasiões, sendo a mais recente nesta semana. Ele acabou detido em flagrante no condomínio onde a atriz reside, no bairro do Joá, área nobre da zona sudoeste do Rio de Janeiro, e vai responder pelo crime de perseguição.
Ainda segundo a Polícia Civil, Cristiano é pessoa com deficiência (PCD) e foi conduzido à delegacia, no Leblon, zona sul da cidade, em uma cadeira de rodas. O caso segue sob apuração da DAS.
Em depoimento, conforme noticiado pelo g1 nesta quarta-feira (17), o suspeito afirmou que nutre sentimentos pela atriz há mais de duas décadas e que já tentou se aproximar dela em diferentes momentos e estados do país. Ele também teria admitido que contratou um detetive particular para obter informações pessoais da vítima.
Após a prisão, Isis Valverde se manifestou publicamente e agradeceu a atuação das autoridades. “Agradeço especialmente à Delegacia Antissequestro (DAS) pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor”, declarou a atriz.
O caso reforça a atuação das forças de segurança no combate a crimes de perseguição e na proteção de vítimas, especialmente quando há risco à integridade física e emocional.
