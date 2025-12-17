Confraternização dos jornalistas arrecada 1,5 tonelada de alimentos, TJ-RO tem novo presidente, Álvaro Dias retorna ao MDB e disputará o Senado

Publicada em 17/12/2025 às 14h00
Lideranças – Nas Eleições Gerais 2026 vários líderes políticos que deixaram saldos positivos na sua passagem pelo difícil segmento provavelmente estarão de volta em busca do voto popular. Em Rondônia Valdir Raupp, ex (governador, senador, prefeito, vereador), que presidiu o MDB em Rondônia, no Brasil, como vice e também durante um período presidente, já adiantou que não voltará a disputar o voto popular em outubro do próximo ano. Já Amir Lando, também do MDB, ex-deputado (estadual e federal), ex-presidente nacional do INSS (Ministério da Saúde), já prepara sua volta e deverá concorrer à Câmara Federal. Assim como em Rondônia e situação ocorrer também em outros Estados. No Paraná, por exemplo, basta ler o noticiário político em sites importantes, como “A Gazeta do Povo” é possível notar que nomes de políticos expressivos, que estavam fora devem retornar ao contexto político em 2026.
Paraná – Estado de políticos de expressão política nacional como o Paraná terá o retorno de líderes não somente regionais, mas em nível nacional, como o ex-senador Álvaro Dias estarão disputando votos no próximo ano. Segundo informações, Álvaro, que tem um histórico político invejável, onde ocupou cargos eletivos de vereador em Apucarana a governador e senador da República, um dos nomes mais importantes da política nacional irá concorrer a uma das duas vagas ao Senado e, apesar de se filiar ao MDB, partido que ele já presidiu e deixou um recado importante na solenidade de processo de filiação de retorno ao MDB. "Nós, do MDB, temos que rejeitar a proclamada autofagia, eliminando a hipótese da inveja, do oportunismo. Porque há uma liderança estadual que desponta para o Brasil, que é o nosso governador Ratinho Júnior, e nós devemos apoiá-lo", disse Álvaro. É o MDB do Paraná já se mobilizando e demonstrando que deverá se federar ao PSD, presidido no País Gilberto Kassab.
Jornalistas – A Associação dos Jornalistas de Rondônia realizou sua festa de confraternização anual (13ª edição) em Porto Velho, como faz há anos. Para participar o profissional de Imprensa entregou um quilo ou mais de alimentos e, o total arrecadado entregue a entidades previamente escolhidas, inclusive profissionais da área, que estejam necessitando. O Núcleo de Apoio à Criança com Câncer-NACC foi a entidade escolhida pela equipe da sempre eficiente, dinâmica, coerente, e organizadora incansável da festa, cm a colaboração de outros abnegados. A entrega dos alimentos arrecadados, cerca de 1,5 tonelada, após atender os profissionais da área em situação de vulnerabilidade financeira (cerca de 1 tonelada restante) foi entregue na manhã de hoje para diretos da NACC. Parabéns à colega Yale Dantas pela dedicação e responsabilidade em organizar evento de tamanha dimensão e de enorme cunho social. O nome da colega Yale é sempre citado, porque ela realmente representa a categoria com dignidade. Referências também para os colegas que estiveram ao seu lado, uma parceria fundamental. Não citamos outros nomes para ninguém ficar de fora. A situação é a mesma no caso de os inúmeros patrocinadores. Parabéns, parabéns, parabéns!!
Vereador – Thiago Tezzari (PSDB) vereador de Porto Velho, que esteve afastado do cargo durante 60 dias, após decisão judicial já retomou suas funções no legislativo municipal, inclusive ser impedido de ir à câmara de vereadores. Tezzari estava fora das suas funções legislativa, após ser denunciando pelo Ministério Público (MP) estadual, e estava sendo investigado por denúncias da prática da conhecida “rachadinha”, de possíveis nomeações de servidores “fantasmas”. Na decisão judicial, Tezzari não podia se aproximar da Casa de Leis. Durante o período de afastamento judicial, ele foi registrado como vereador “ausente” nas sessões plenárias. Nos trabalhos conduzidos pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), também estariam envolvidos cinco assessores do vereador.
TJ-RO – Desde sexta-feira (12- O Tribunal de Justiça (TJ) de Rondônia é presidido pelo desembargador Alexandre Miguel, cargo que ocupará nos próximos dois anos. A emoção foi maior, porque são irmãos e exemplos na Magistratura onde estão há anos. A vida, segundo Alexandre Miguel, é humanidade, responsabilidade social, ética, transparência e diálogo institucional, além de proximidade com as pessoas. Alertou, que atrás de cada processo existem vidas, dramas e expectativas. “Antes de processos, julgamos vidas. A humanização da Justiça não é uma opção, é a nossa missão central”, disse o novo presidente do TJ-RO. Alexandre Miguel durante o seu discurso na posse, que as pessoas devem “confiar em Deus, na Justiça e nos princípios constitucionais, mas amarre o seu camelo: utilize o planejamento, a tecnologia e a gestão eficiente para garantir uma Justiça para todos”,
Respigo
Afirmar com segurança o futuro político do senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB é um desafio. Ele já disse em reunião do Caminhada Esperança realizada em Ji-Paraná, que disputaria a sucessão estadual e até convidou, ao se pronunciar no encontro, o ex vice-governador e ex-deputado estadual Airton Gurgacz, do PDT, para uma parceria como vice +++ Já no encontro das lideranças em Vilhena, desdisse o que disse. No pronunciamento afirmou que objetivo político no próximo ano é a reeleição +++ Quem está trabalhando firme uma pré-candidatura ao Senado é o presidente estadual do PDT, Acir Gurgacz, que lidera as reuniões do Caminhada Esperança no Estado. Ele e a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado estão sempre à frente nas pesquisas realizadas por institutos especializados e órgãos de comunicação +++ A disputa pelas duas vagas ao Senado promete. Além de Acir e Sílvia, temos os dois senadores, Marcos Rogério, presidente estadual do PL e Confúcio Moura, que hoje são candidatos à reeleição +++ No outro dia que a meta é a sucessão estadual. E durma-se com um barulho desses...
