Sema divulga Chamamento para seleção de OSC objetivando a gestão do Centro de Acolhimento de Animais Domésticos

Publicada em 17/12/2025 às 15h06
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente-SEMA, divulgou Chamamento Público nº 01/2025 para seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) objetivando a gestão do Centro de Acolhimento de Animais Domésticos no município.
O objeto inclui ações de acolhimento de animais em situação de risco ou abandono, controle populacional, transporte, alojamento, identificação, microchipagem, cadastro, vacinação, esterilização, tratamentos veterinários, campanhas de conscientização, adoção responsável e manejo sanitário, sempre com foco no bem-estar animal.
As propostas e documentos devem ser enviados até 15 de janeiro de 2026, às 23h59, por e-mail: [email protected] ou presencialmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Avenida Vimberê, nº 2566, Setor 04, Ariquemes-RO ). A participação exige o cumprimento integral das condições previstas no edital e no Termo de Referência, sob pena de não credenciamento.
